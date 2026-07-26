Chelia, un beneficiu surprinzător pentru sănătate. Ce tip de cancer pare a fi defavorizat, conform unui studiu recent

Aproximativ 25% dintre bărbații cu alopecie androgenică observă căderea părului până la vârsta de 30 de ani, iar procentul crește spre două treimi dintre bărbații americani care își pierd părul până la 35 de ani. A avea capul chel înseamnă cel puțin un avantaj pentru sănătatea ta, încearcă să ne lămurească oamenii de știință.

Analizând bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 76 de ani, cercetătorii au descoperit că cei care începuseră deja să-și piardă părul până la vârsta de 30 de ani aveau un risc redus cu 29% de a dezvolta cancer de prostată, informează The New York Post. Iar cei care începuseră să chelească chiar mai devreme prezentau un risc redus cu 45% atât pentru formele agresive, cât și pentru cele mai puțin agresive ale bolii.

Deși motivul legăturii dintre cancer și chelie nu este cunoscut, cercetătorii au scris în revista „Cancer Epidemiology” că suspectează o variantă genetică a genei receptorului hormonului masculin care afectează ambele afecțiuni.



Una dintre cauzele căderii părului este excesul de dihidrotestosteron, un hormon produs din testosteron care împiedică foliculii pilosi să absoarbă nutrienții, ducând la micșorarea foliculilor și, în cele din urmă, la căderea firelor de păr.

Nivelurile de testosteron nu numai că afectează chelia de tip masculin, dar joacă și un rol în cancerul de prostată, contribuind la creșterea celulelor canceroase.

„Ne-au interesat aceste afecțiuni, deoarece ambele sunt frecvente, asociate cu vârsta, ereditare și legate de androgeni”, a declarat dr. Jonathan Wright, coordonatorul studiului, într-un comunicat de presă.

În timp ce cercetările anterioare s-au concentrat asupra bărbaților cu vârsta peste 55 de ani — vârstă la care aproximativ jumătate dintre bărbați încep să chelească — studiul lui Wright a luat în considerare perioada îndelungată dintre momentul în care celulele canceroase apar pentru prima dată și momentul în care se pune diagnosticul.

„Chelia precoce ar putea fi un indicator mai relevant, având în vedere perioada lungă de latență a cancerului de prostată și efectele presupuse ale căii androgenice în aceste condiții”, a spus Wright.

Studiu mai vechi, alte rezultate

În schimb, un alt studiu publicat în 2016 a descoperit o legătură între chelia de tip masculin și decesul cauzat de cancerul de prostată. Cercetătorii au constatat că orice formă de chelie între vârstele de 25 și 44 de ani era asociată cu un risc cu 56% mai mare de cancer de prostată fatal, în timp ce chelia moderată, în mod specific, era asociată cu un risc cu 83% mai mare.

Fiind cea mai frecventă formă de cancer în rândul bărbaților și a doua cauză principală de deces prin cancer la bărbați, cancerul de prostată în stadiu incipient nu prezintă adesea semne de avertizare, deoarece tumora este mică.

Un semn care ar putea indica prezența unei probleme este dificultatea de a urina, deoarece aceasta ar putea indica faptul că prostata s-a mărit și apasă pe vezică și uretră, blocând fluxul de urină.

Iar atunci când cancerul de prostată se răspândește, acesta afectează de obicei oasele, ceea ce poate duce la dureri și amorțeli la nivelul picioarelor și chiar la unele probleme neurologice.

Cauza exactă a bolii nu este cunoscută, dar există o predispoziție genetică — la fel ca în cazul cheliei masculine.

Editor : Sebastian Eduard