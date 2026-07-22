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Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani

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Actrița Kaylee Hottle
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Foto: profimedia
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Kaylee Hottle, actriţă americană de 18 ani care a apărut în seria de filme „Godzilla vs Kong”, a decedat în noaptea de luni spre marţi într-un accident de maşină în statul american Maryland (est), au anunţat autorităţile, citate de AFP și Agerpres.

Condus de un tânăr de 19 ani, vehiculul în care se afla actriţa alături de un alt pasager, a ieşit de pe carosabil şi a lovit un obstacol, potrivit unui comunicat al biroului şerifului din comitatul Frederick.

Forţele de ordine, care au intervenit puţin înainte de ora 03:00 dimineaţa, estimează că "viteza excesivă" a contribuit la producerea accidentului.

Kaylee Hottle a fost transportată la spital, unde a fost declarat decesul, au precizat autorităţile. Şoferul a fost rănit, însă viaţa nu îi este în pericol, în timp ce celălalt pasager a refuzat îngrijirile medicale.

Actriţa, care era surdă, era cunoscută pentru rolul "Jia", personaj din Godzilla vs Kong (2021) şi Godzilla x Kong: Noul Imperiu (2024), exprimându-se în limbajul semnelor.

Ea a fost nominalizată în 2024 la Saturn Award pentru cea mai bună interpretare a unui tânăr actor sau a unei tinere actriţe.

Părinţii ei au reacţionat la moartea ei prin videoclipuri în limbajul semnelor postate pe Facebook.

Şcoala pentru elevi surzi din Texas, unde studia tânăra, a deplâns pe reţelele sociale "o pierdere imensă".

"Gândurile noastre sunt, în această perioadă incredibil de dificilă, alături de familia, prietenii, colegii de clasă ai lui Kaylee şi de toţi cei care au cunoscut-o şi au iubit-o", a scris şcoala.

De asemenea, şcoala a cerut tuturor să "respecte intimitatea familiei lui Kaylee şi să se abţină de la a partaja sau a specula despre circumstanţele accidentului".

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Editor : A.P.

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