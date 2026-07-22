Repartizarea computerizată 2026: Elevii află astăzi la ce liceu au fost admiși. Cum se pot verifica rezultatele

Absolvenții clasei a VIII-a află miercuri, 22 iulie, rezultatele repartizării computerizate la liceu, una dintre cele mai importante etape ale admiterii în învățământul preuniversitar. Listele vor fi afișate pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele școlilor, iar din 23 iulie elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul pentru confirmarea locului obținut.

Pentru absolvenții de gimnaziu, repartizarea computerizată marchează începutul unei noi etape educaționale. După afișarea rezultatelor, elevii trebuie să respecte calendarul stabilit de Ministerul Educației și să depună dosarul de înscriere la unitatea de învățământ unde au fost admiși, pentru a finaliza procesul de admitere.

Cum poți afla la ce liceu ai fost repartizat

Rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu 2026 sunt publicate miercuri, 22 iulie, pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele unităților de învățământ.

Fiecare candidat își poate verifica repartizarea folosind codul individual primit la Evaluarea Națională 2026. După introducerea acestuia pe platforma oficială, elevii vor afla unitatea de învățământ și specializarea la care au fost repartizați.

Tot miercuri vor fi publicate și locurile rămase disponibile în liceele din fiecare județ și din municipiul București, informații necesare pentru organizarea etapelor următoare ale admiterii.

Procedura după afișarea rezultatelor

Elevii repartizați în prima etapă a admiterii trebuie să își confirme locul prin depunerea dosarului de înscriere la unitatea de învățământ unde au fost admiși. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, această etapă are loc în perioada 23–28 iulie 2026.

Programul pentru primirea documentelor este stabilit de fiecare liceu. De aceea, elevii și părinții sunt sfătuiți să consulte site-ul instituției, avizierul sau să contacteze secretariatul pentru a verifica intervalul în care se desfășoară înscrierile.

Cei care nu depun dosarul în termenul stabilit riscă să piardă locul obținut în urma repartizării computerizate.

Calendarul repartizării la liceu 2026

Calendarul oficial al admiterii în învățământul liceal prevede următoarele etape:

22 iulie 2026 - repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la începerea anului școlar 2026-2027 și publicarea rezultatelor;

22 iulie 2026 - afișarea locurilor rămase libere în liceele din fiecare județ și din municipiul București;

23-28 iulie 2026 - depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde candidații au fost repartizați;

28 iulie 2026 - transmiterea situației locurilor rămase disponibile după încheierea înscrierilor;

29-31 iulie 2026 - soluționarea situațiilor speciale de către comisiile județene de admitere și Comisia de admitere a municipiului București.

În ce situații poate fi schimbată repartizarea

În perioada 29-31 iulie, comisiile județene de admitere și Comisia municipiului București analizează cazurile speciale apărute după repartizarea computerizată. Printre acestea se numără situațiile medicale deosebite, redistribuirea elevilor gemeni, schimburile între candidați sau repartizarea pe locurile rămase disponibile pentru apropierea de domiciliu, în condițiile prevăzute de metodologia de admitere.

Pentru majoritatea acestor situații, elevul trebuie să îndeplinească două condiții: să aibă cel puțin media ultimului admis la clasa pentru care solicită transferul și să existe un loc disponibil. Excepție fac cazurile care implică elevi gemeni, pentru care metodologia prevede reguli distincte.

Calendarul etapei a doua a admiterii la liceu 2026

După încheierea primei etape, Ministerul Educației organizează o nouă sesiune de admitere pentru locurile rămase vacante. Calendarul este următorul:

31 iulie 2026 - afișarea locurilor libere rămase după prima etapă;

10-12 august 2026 - depunerea dosarelor pentru etapa a doua;

17-18 august 2026 - repartizarea candidaților de către comisiile județene de admitere și Comisia municipiului București.

La această etapă pot participa elevii care nu au fost repartizați în prima rundă, cei care nu și-au confirmat locul în termenul stabilit, precum și alte categorii de candidați prevăzute de metodologia de admitere. De asemenea, absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională pot fi repartizați după finalizarea etapei a doua, în condițiile stabilite de Ministerul Educației.

Editor : C.S.