Cel mai urmărit eveniment al anului, Finala Campionatului Mondial de Fotbal, a purtat și semnătura unei românce. Rafaela Pestrițu a creat costumele dansatorilor Shakirei. Provocarea a fost cu atât mai mare, cu cât, toate hainele au fost gata într-o săptămână. Tânăra este din Slatina și acum creațiile ei ajung la celebrități precum Christina Aguilera, Kylie Minogue și trupa BTS, din atelierele sale din Londra și din România.

Show-ul grandios de la finala Cupei Mondiale a fost urmărit de o lume întreagă. Shakira a făcut spectacol alături de dansatori și puțini știu că în spatele costumelor purtate de ei stă o româncă: Rafaela Pestrițu.

„Cred că stilul Shakirei s-a potrivit foarte bine cu stilul meu, că și eu cred în femeile astea libertine, cu patos. Este vorba de mișcare, hainele să fie în mișcare și atunci se vede frumusețea lor cu adevărat. Pentru proiectul ăsta m-au contactat din nou să facem 40 de ținute într-o săptămână. Am avut o singură săptămână, deci a fost extraordinar de intens”, a mărturisit Rafaela.

Întrebată ce a simțit când a văzut spectacolul din finala CM2026, ea a spus: „A fost un moment magic pentru că proiectul ăsta a fost și un proiect de familie. Pe ultima sută de metri au intervenit și membrii familiei mele să mă ajute să împachetez”.

Rafaela Pestrițu are 31 de ani și este din Slatina. Lucrează pentru celebrități și de acolo, dar și din Londra, unde s-a mutat acum 8 ani.

„Cumva cred că m-a ajutat și iuțimea asta. Da, suntem cunoscuți că suntem niște oameni care vorbesc repede, hai, hai, hai acum și cred că așa îmi place să lucrez. Cred că visul meu este ca stilul meu să fie foarte ușor de recunoscut, oamenii să spună 'a da, Rafaela Pestrițu'. Cred că asta își dorește un designer cu adevărat!”, a mai spus ea.

Editor : C.L.B.