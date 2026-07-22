Răspunsul Rheinmetall după ce a lipsit de la prima licitație pentru Șantierul Naval Mangalia

Rheinmetall nu s-a înscris la prima licitație pentru preluarea Șantierului Naval Mangalia, deși compania germană ar urma să modernizeze platforma în cadrul proiectului de 920 de milioane de euro, finanțat prin programul SAFE, pentru construcția a patru nave de patrulare. News.ro a solicitat un punct de vedere companiei și i-a întrebat pe miniștrii Apărării și Economiei care sunt consecințele neparticipării concernului german la prima procedură de vânzare a șantierului.

Într-un comunicat de presă din 5 mai 2026, Rheinmetall anunţa că ia în considerare preluarea şantierului naval din Mangalia, în colaborare cu gigantul maritim MSC.

„Preluarea şantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall şi MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere”, transmiteau la acel moment reprezentanţii companiei germane.

„Rheinmetall AG analizează, în strânsă cooperare cu compania elveţiană MSC, realizarea unor investiţii substanţiale în acest amplasament şi transformarea şantierului într-un hub cu dublă utilizare, atât pentru construcţii navale militare, cât şi civile”, se mai arăta în comunicat.

Cu doar o săptămână înainte, pe 28 aprilie, autorităţile guvernamentale române anunţau, prin ministrul Apărării, Radu Miruţă, că Rheinmetall va prelua şantierul naval şi îl va moderniza în cadrul unui pachet de finanţare de 920 de milioane de euro prin programul SAFE.

Două luni mai târziu, pe 29 iunie, la prima licitaţie organizată pentru vânzarea şantierului de la malul mării, niciun investitor nu s-a prezentat. Nici Rheinmetall.

News.ro a întrebat reprezentanţii concernului german de ce nu au participat la procedura de licitaţie din 29 iunie şi dacă intenţionează să participe la următoarea licitaţie, din 29 iulie. De asemenea, o altă întrebare viza dacă au fost notificate autorităţile guvernamentale române că Rheinmetall nu va participa la licitaţia din 29 iunie şi dacă autorităţile române au solicitat o explicaţie pentru neparticiparea Rheinmetall la prima licitaţie din 29 iunie.

„Vă rugăm să aveţi înţelegere pentru faptul că, din principiu, nu facem comentarii cu privire la chestiuni comerciale aflate în curs de desfăşurare”, este răspunsul transmis de Jan-P. Weisswange, din echipa de relaţii cu mass-media a Rheinmetall AG.

Șantierul e pustiu: Preavizul pentru salariați a expirat din 15 iulie

O lună şi jumătate mai târziu, şantierul e pustiu: preavizul a expirat din 15 iulie pentru ultimii 271 de navalişti. La începutul lunii mai, în urma deciziei de intrare în faliment, toţi cei 1.011 salariaţi ai Damen Mangalia erau anunţaţi că vor fi concediaţi.

Între timp, a trecut şi ziua de 29 iunie, data primei licitaţii, fără ca vreun investitor să-şi manifeste interesul. Nu a venit nici Rheinmetall, beneficiarul contractului de înzestrare a forţelor navale române, anunţat că ar urma să modernizeze şi administreze şantierul.

Reacţia ministrului Apărării la neprezentarea Rheinmetall

Întrebat vineri, 17 iulie, într-o conferinţă de presă, dacă a discutat cu reprezentanţii companiei Rheinmetall de ce nu s-au prezentat la licitaţia pentru preluarea Şantierului Naval Mangalia, a pasat din nou lucrurile la colegul din Executiv.

„Interacţiunea asta o face Ministerul Economiei, nu o face Ministerul Apărării. Ministerul Apărării este beneficiarul acestor produse. Am folosit instrumentul de a primi aceste nave, condiţionând cu celelalte ministere ca ele să se producă în România, pot doar să bănuiesc. Valoarea de lichidare a Şantierului Naval de la Mangalia - 2 Mai este undeva la 87 de milioane de euro, din ce ştiu eu când eram ministrul Economiei. Iar datoriile în dispută sunt undeva la 190”, a declarat Radu Miruţă.

El a precizat că cel mai probabil cei interesaţi de preluarea şantierului aşteaptă ca preţul să scadă până la valoarea reală a acestuia. „Pe procedura de scoatere la licitaţie a valorilor de acolo, ea scade pe măsură ce nu se prezintă cineva. Îmi imaginez că cei care ar putea fi interesaţi aşteaptă să scadă preţul până la valoarea reală, neplătind altcineva problemele pe care statul român le-a generat în interacţiunea veche cu fosta companie. Bănuiesc că acesta ar putea fi un răspuns. Sunt absolut convins că atâta timp cât condiţionarea producerii acestor nave este legată şi de celelalte contracte, ar fi o pierdere enormă, greu de cuantificat dacă compania ar renunţa la acest contract”, a subliniat Radu Miruţă, deşi se ştie oficial că sunt programate 6 licitaţii, toate la acelaşi preţ.

Reacţia ministrului Economiei la neprezentarea Rheinmetall

„În prezent, din punct de vedere juridic, drepturile decizionale cu privire la DSMa aparţin administratorului judiciar CITR şi Damen, care deţine în mod direct şi împreună cu societăţi afiliate circa 97% din masa credală (datorii, n.r.) declarată în procedura insolvenţei. Acestor entităţi le revine, aşadar, răspunderea pentru derularea ulterioară a operaţiunilor de la DSMa şi evitarea lichidării acesteia”, a transmis pentru News.ro Irineu Darău, ministrul Economiei.

Deşi pe platformă nu mai există niciun angajat, ultimele preavize de concediere expirând pe 15 iulie, ministrul se arată preocupat de soarta navaliştilor.

„Obiectivul zero al instituţiei rămâne protejarea specialiştilor navali din Mangalia. Strategia guvernamentală stipulează clar că producţia acestor nave (patru nave de patrulare, n.r.) să fie realizată local. Astfel, indiferent de consorţiul privat care va achiziţiona activele la licitaţia organizată de CITR, ministerul va condiţiona şi sprijini reabsorbţia forţei de muncă prin comenzile de stat garantate în cadrul programului SAFE”, a mai spus ministrul Irineu Darău.

Preţ fix de pornire de 184 milioane de euro pentru o serie de şase licitaţii

Cea de-a doua licitaţie pentru vânzarea Şantierului Naval Mangalia va avea loc pe 29 iulie, termenul de înscriere fiind până pe 27 iulie. Conform deciziei Adunării Creditorilor, preţul de pornire va fi acelaşi, de 184 de milioane de euro, chiar dacă la precedenta licitaţie nu s-a prezentat nimeni.

Caietul de sarcini este vândut la preţul de 10.000 de euro (fără TVA). Cei care doresc să participe trebuie să achite o garanţie de participare de 10% din preţul de pornire fără TVA, respectiv 18,4 milioane de euro.

Condiţiile au fost stabilite de Adunarea Creditorilor, controlată de Damen prin diferite companii din subordine, în ultima întâlnire din 26 mai 2026, când au stabilit strategia de vânzare a şantierului naval din Mangalia. Conform deciziei de atunci, vor fi cel puţin şase licitaţii, fiecare la valoarea de piaţă de 184 de milioane de euro şi nu la cea de lichidare, de 84 de milioane de euro.

Între timp, reprezentanţii Guvernului României au oferit Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construcţia a patru nave militare, fiind vizată şi preluarea şantierului din Mangalia în acest preţ.

Finanţat prin Programul SAFE, finalizarea integrală a proiectului ar trebui să se desfăşoare într-un termen de execuţie extrem de strâns, respectiv 2030.

Editor : M.I.