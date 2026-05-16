Căutarea noului James Bond a început oficial, odată cu demararea audițiilor. Cine sunt favoriții

daniel Craig în James Bond. Foto: Profimedia
Procesul de selecție a noului James Bond a început oficial, după ani de așteptare și speculații cu privire la cine îi va lua locul lui Daniel Craig în rolul agentului 007.

„Căutarea următorului James Bond este în plină desfășurare”, a declarat Amazon MGM Studios într-un comunicat. Auditiile au avut loc in ultimele saptamani, potrivit publicației hollywoodiene Variety, iar comunicatul semnalează începutul sfârșitului lungii așteptări pentru un nou James Bond, informează BBC.

„Deși nu intenționăm să comentăm detalii specifice în timpul procesului de casting, suntem încântați să împărtășim mai multe noutăți fanilor lui 007 imediat ce va veni momentul potrivit”, informează comunicatul.

Au trecut cinci ani de la lansarea filmului No Time To Die, ultimul film al lui Craig în rolul celebrului spion. Și au trecut 15 luni de când Amazon MGM Studios a preluat controlul asupra francizei Bond.

Studioul a anunțat deja că următorul film va fi regizat de Denis Villeneuve („Dune”) și scris de Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”.

Variety a informat că Nina Gold, una dintre cele mai importante directoare de casting de la Hollywood, care a lucrat la francizele „Paddington”, „Star Wars”, „Jurassic Park” și „Mamma Mia!”, conduce căutarea unui nou actor principal.

Printre favoriții actuali ai caselor de pariuri se numără:

Callum Turner – actorul în vârstă de 36 de ani este favoritul actual al caselor de pariuri. A jucat în franciza Fantastic Beasts, a fost nominalizat la un premiu BAFTA pentru serialul TV The Capture și a jucat în Masters of the Air de la Apple TV. De asemenea, este partenerul de viață al Dua Lipa.

Jacob Elordi – actorul australian, în vârstă de 28 de ani, s-a făcut cunoscut în serialul de televiziune Euphoria și în filmul cult Saltburn, și a fost nominalizat la Oscar anul acesta pentru rolul monstrului din Frankenstein. Marina Hyde, gazda emisiunii The Rest Is Entertainment, a declarat recent că a auzit de la mai multe surse bine informate că el se află acum „în pole position” pentru a fi Bond.

Harris Dickinson – actorul în vârstă de 29 de ani îl interpretează pe John Lennon în viitoarele filme biografice majore despre Beatles și a apărut anterior în Maleficent, The King's Man, Where the Crawdads Sing și Babygirl, fiind nominalizat la premiul BAFTA TV pentru A Murder at the End of the World.

Henry Cavill – actorul din Superman, The Witcher și Mission: Impossible este unul dintre favoriții fanilor și a fost considerat de mulți drept al doilea favorit atunci când Craig a obținut rolul. Dar, la 43 de ani, este oare prea bătrân pentru a începe o lungă carieră în rolul lui 007?

Aaron Taylor-Johnson – actorul de 35 de ani nominalizat la BAFTA, cunoscut pentru filme precum Kick-Ass, Kraven the Hunter și 28 Years Later, este un candidat constant și s-ar potrivi perfect.

Theo James – vedeta elegantă, în vârstă de 41 de ani, și-a făcut un nume în filmele Divergent și și-a consolidat de atunci reputația în The Time Traveler's Wife, The White Lotus și The Gentlemen.

...Sau producătorii ar putea foarte bine să opteze pentru unul dintre numeroșii alți actori care au fost propuși pentru rol, sau pentru o alegere neașteptată.

Actorul ales va fi a șaptea persoană oficială care va interpreta rolul lui James Bond în cei 64 de ani de istorie ai francizei cinematografice.

Vorbind la CinemaCon luna trecută, Courtenay Valenti, șefa departamentului de film al Amazon MGM Studios, a spus: „Știu că vă întrebați cu toții când vom anunța cine va juca rolul lui James Bond.

Vă rog să știți că ne luăm timpul necesar pentru a face acest lucru cu grijă și profund respect. Este visul unei vieți pentru noi toți să aducem publicului acest nou capitol, și este o responsabilitate pe care nu o luăm ușor.

„Ce vă pot spune este următorul lucru: când combinați una dintre cele mai îndrăgite francize din istorie cu o echipă de producție cinematografică de talie mondială... pregătiți terenul pentru ceva cu adevărat demn de moștenirea Bond.

„Filmul acela va apărea, iar când va veni momentul potrivit, vom avea mult mai multe de împărtășit.”

Steven Knight a declarat că lucrul său la scenariu „merge fantastic”. Nu au fost dezvăluite încă detalii despre restul distribuției, intrigă sau data lansării următorului film – care va fi cel de-al 26-lea film oficial Bond. „Sunt 1.000% încrezător că, atunci când va fi lansat, oamenii îl vor iubi cu adevărat.”, a spus scenaristul.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

