Eurovision 2018. Mesajul trupei „The Humans” după ce nu s-a calificat în finală

România nu s-a calificat în finala Eurovision 2018, în urma Semifinalei 2 a concursului cântecului european, ce a avut loc joi noaptea. Membrii trupei „The Humans” le-au mulțumit fanilor pentru susținere și au promis că „nu se opresc aici”.

FOTO: Facebook

„Vă mulțumim din suflet celor care ne-ați susținut! Vă mulțumim cu același suflet și celor care ne-au contestat dar ne-au motivat să fim din ce în ce mai buni! V-am simțit aproape de noi pe tot parcursul competiției și suntem mândri că am avut ocazia să fim încurajați de un popor cu oameni frumoși! Este minunat că și în acest moment primim mesaje atât de frumoase care ne fac să stăm cu capul sus! Noi nu ne oprim aici! Nu vă opriți nici voi și susțineți în continuare artiștii români, în orice situație”, au transmis membrii trupei „The Humans” pe Facebook.

În finala Eurovision 2018 s-au calificat reprezentanţii următoarelor ţări: Serbia, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia, Olanda.

Artiştii calificaţi în urma Semifinalei 2 se vor alătura în finala de sâmbătă reprezentanţilor primelor 10 ţări alese marţi noaptea, de către juriul de specialitate şi public, anume: Albania - Eugent Bushpepa, cu "Mall", Austria - Cesár Sampson, cu "Nobody But You", Bulgaria- EQUINOX, cu "Bones", Cipru - Eleni Foureira, cu "Fuego", Republica Cehă - Mikolas Josef, cu "Lie To Me", Estonia - Elina Nechayeva, cu "La Forza", Finlanda - Saara Aalto, cu "Monsters", Irlanda - Ryan O'Shaughnessy, cu "Together", Israel - Netta, cu "Toy" şi Lituania - Ieva Zasimauskaite, cu "When We're Old".

Calificate din oficiu în marea finală sunt cele cinci ţări fondatoare Eurovision, grup cunoscut şi sub numele de "Marele 5": Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie - şi ţara gazdă, Portugalia.