Live TV

Unitatea 2 de la Cernavodă va fi reconectată la sistem pe 11 noiembrie. Cât vor dura reparațiile la Unitatea 1

Data publicării:
CERNAVODA - CENTRALA NUCLEARA - VIZITA PRIM-MINISTRU - 7 NOI 202
Canalul de aducțiune al reactorului 1 de la centrala nucleară de la Cernavodă, 7 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie sincronizată cu Sistemul Energetic Național pe 11 noiembrie și să atingă puterea nominală o zi mai târziu, a anunțat Nuclearelectrica. La Unitatea 1, intervențiile pentru remedierea defecțiunii sunt estimate să dureze între două și patru zile, după care vor urma procedurile de repornire.

Nuclearelectrica a precizat, potrivit unui comunicat de presă, că toate manevrele necesare repornirii și reconectării Unității 2 la Sistemul Energetic Național sunt realizate pe baza procedurilor aplicabile la Centrala Nucleară de la Cernavodă și în condiții de siguranță.

Potrivit calendarului estimat de companie, reactorul va fi sincronizat cu sistemul miercuri, 11 noiembrie 2026. Creșterea puterii va fi realizată gradual, iar Unitatea 2 ar urma să ajungă la puterea nominală joi, 12 noiembrie.

În cazul Unității 1, echipele de specialiști desfășoară evaluări și aplică planurile de remediere a defecțiunii, pentru ca reactorul să poată fi reconectat la sistem cât mai repede.

Perioada necesară intervențiilor și remedierii este estimată la două-patru zile. Acest interval nu include însă și procedurile specifice pentru sincronizarea și repornirea reactorului, care vor începe după finalizarea reparațiilor.

Nuclearelectrica a precizat că va informa acționarii și investitorii dacă vor apărea modificări ale calendarului anunțat pentru cele două unități.

Citește și: VIDEO Luca Niculescu, după ce Unitatea 1 de la Cernavodă s-a oprit din nou: „Nu ne doream un asemenea incident”

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
2
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
3
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Sir Richard Knighton
4
Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...
Screenshot 2026-06-30 102743
5
Rusia spune că împărţirea zonelor de influenţă cu SUA şi China este mai importantă decât...
Gigi Becali și Mirel Rădoi au bătut palma! "Nașule, te ajut cu ce pot!"
Digi Sport
Gigi Becali și Mirel Rădoi au bătut palma! "Nașule, te ajut cu ce pot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CERNAVODA - ILUSTRATIE - CENTRALA NUCLEARA - 4 AUG 2026
Reactorul 1 de la Cernavodă a fost reconectat vineri la Sistemul Energetic Național, după mai mult de trei luni de oprire
CERNAVODA - ILUSTRATIE - CENTRALA NUCLEARA - 4 AUG 2026
Care sunt etapele repornirii Reactorului 1 de la Cernavodă și ce condiții sunt necesare pentru Unitatea 2. Anunțul Nuclearelectrica
centrala nucleara cernavoda profimedia
Nuclearelectrica anunţă începerea manevrelor de pornire a Unităţii 1 de la Cernavodă
termocentrala turceni
Grupul 5 al Termocentralei Turceni, oprit săptămâna trecută după o avarie la cazan, a fost reconectat la rețea
reactoare de la Cernavodă
Alertă privind nivelul Dunării la Cernavodă: Trei zile consecutive la pragul critic sau sub acesta. Ce spun autoritățile
Recomandările redacţiei
profimedia-1151452558
Tragedie pe o autostradă din Bulgaria: cel puțin 12 persoane au...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Manevra prin care Trump vrea să-i împace și pe Putin, și pe Zelenski...
Termen de prescripție datorii. Sursa Foto Getty Images
Ministerul Finanțelor a activat mecanismul de 2 miliarde de lei...
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Abu Dhabi
Negocieri cruciale Rusia-Ucraina la Abu Dhabi, mediate de SUA. Jared...
Ultimele știri
Program de formare în domeniul AI în Parlament. Andrei Baciu: „Nu putem reglementa eficient o tehnologie pe care nu o înţelegem”
Portarul Ionuț Radu spune de ce nu vine la echipa națională: „Nu este o decizie luată pe ascuns”
Un poliţist spaniol a fost ucis şi un altul - grav rănit de o explozie, în timp ce interveneau la o dispută între două familii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
11 noiembrie (11.11), zi specială în numerologie. Ce semnificație are în 2026
Cancan
Primăriile dau bani pensionarilor de Crăciun! Unde se acordă ajutoare de până la 600 de lei
Fanatik.ro
Culisele rupturii CSM București – Bojana Popovic! De ce a fost acuzată antrenoarea din Muntenegru
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
„Mă înclin în fața lui!” Suma uriașă plătită de Ion Țiriac lui Gigi Becali pentru 4 icoane la capela...
Adevărul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Pro FM
Delia a lansat o piesă care a atins o coardă sensibilă: "Doar tu mai ai curaj să spui lucrurilor pe nume!"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
Adevarul
Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic
Newsweek
Orașul unde pensionarii primesc 600 lei în plus la pensie de Sărbători. Ce alte primării dau ajutoare în bani?
Digi FM
Ce pensie va primi fiul lui Ion Dolănescu în Costa Rica, după o viață petrecută peste hotare. Dragoș...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
A murit Toukie Smith, mama gemenilor lui Robert De Niro. Starul din Taxi Driver și actrița din Miami Vice au...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...