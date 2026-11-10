Unitatea 2 de la Cernavodă va fi reconectată la sistem pe 11 noiembrie. Cât vor dura reparațiile la Unitatea 1

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie sincronizată cu Sistemul Energetic Național pe 11 noiembrie și să atingă puterea nominală o zi mai târziu, a anunțat Nuclearelectrica. La Unitatea 1, intervențiile pentru remedierea defecțiunii sunt estimate să dureze între două și patru zile, după care vor urma procedurile de repornire.

Nuclearelectrica a precizat, potrivit unui comunicat de presă, că toate manevrele necesare repornirii și reconectării Unității 2 la Sistemul Energetic Național sunt realizate pe baza procedurilor aplicabile la Centrala Nucleară de la Cernavodă și în condiții de siguranță.

Potrivit calendarului estimat de companie, reactorul va fi sincronizat cu sistemul miercuri, 11 noiembrie 2026. Creșterea puterii va fi realizată gradual, iar Unitatea 2 ar urma să ajungă la puterea nominală joi, 12 noiembrie.

În cazul Unității 1, echipele de specialiști desfășoară evaluări și aplică planurile de remediere a defecțiunii, pentru ca reactorul să poată fi reconectat la sistem cât mai repede.

Perioada necesară intervențiilor și remedierii este estimată la două-patru zile. Acest interval nu include însă și procedurile specifice pentru sincronizarea și repornirea reactorului, care vor începe după finalizarea reparațiilor.

Nuclearelectrica a precizat că va informa acționarii și investitorii dacă vor apărea modificări ale calendarului anunțat pentru cele două unități.

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Editor : A.D.