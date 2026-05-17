Cum a ajuns Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului

Noam Bettan, reprezentantul Israelului la Eurovision 2026, a obținut locul 2.

Israelul a terminat pe locul doi concursul Eurovision 2026, pentru al doilea an consecutiv, din nou datorită unui televot public masiv, în ciuda protestelor pe scară largă, a boicoturilor și a controverselor tot mai mari asupra războiului din Fâșia Gaza.

Concursul din acest an, desfășurat la Viena, a fost câștigat de Bulgaria pentru prima dată, cântăreața Dara obținând trofeul cu piesa Bangaranga. Cu toate acestea, o mare parte din discuțiile din jurul evenimentului s-au concentrat mai puțin pe muzică și mai mult pe participarea Israelului în contextul războiului din Gaza.

Radiodifuziunile publice din Spania, Irlanda, Olanda, Islanda și Slovenia au boicotat competiția în semn de protest față de includerea Israelului. Retragerea lor a redus numărul țărilor participante la 35 - cel mai mic total al concursului din 2003.

Rezultatele Eurovision sunt decise printr-un sistem de vot divizat. Jumătate din scorul fiecărei țări participante provine de la un juriu muzical profesionist format din cinci membri, în timp ce cealaltă jumătate provine de la telespectatorii care votează acasă prin apeluri telefonice, mesaje text și aplicația Eurovision. Fiecare țară acordă puncte separat pentru voturile juriului și ale publicului, votul publicului remodelând adesea dramatic clasamentul în timpul finalei live.

Înaintea finalei, criticile s-au intensificat după acuzațiile conform cărora campaniile promoționale legate de Israel ar fi mobilizat agresiv voturile publicului în anii precedenți. Postul public de radio și televiziune israelian Kan a primit un avertisment oficial din partea organizatorilor cu privire la videoclipurile postate online în care concurentul Noam Bettan a atras prea agresiv voturile, după o controversă similară care a implicat Israelul anul trecut. Kan a eliminat în cele din urmă videoclipurile.

De asemenea, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) a înăsprit regulile de vot și a limitat numărul de voturi publice per persoană la 10. Țările nu au voie să se voteze singure.

Într-un interviu recent acordat Reuters, directorul Eurovision Martin Green a recunoscut că „marketingul disproporționat” a alimentat schimbarea regulilor. „Am observat o anumită activitate anul trecut, pe care am putea-o descrie ca fiind activitate de marketing și promovare disproporționată, pe care am considerat-o nesincronizată cu natura spectacolului, așa că am introdus niște reguli în acest sens”, a spus Green.

Diviziunile se acumulaseră de luni de zile. Mai mulți radiodifuzori și artiști au cerut organizatorului concursului, EBU, să interzică participarea Israelului în concurs, argumentând că includerea sa contrazicea afirmațiile Eurovision de neutralitate politică, în special după ce Rusia a fost exclusă din competiție în urma invadării Ucrainei.

Cântecul de dragoste „Michelle” din 2026, înscris de Israel, a fost mai puțin încărcat politic decât cel de anul trecut, interpretat de o supraviețuitoare din 7 octombrie și care a dus la demonstrații în Malmö în timpul concursului din 2025. Cu toate acestea, țara a urcat din nou în clasament după dezvăluirea votului public.

Se pare că în arenă s-au auzit huiduieli când a fost anunțat numărul voturilor televizate ale Israelului, amintind de scene din finala de anul trecut. Reuters a relatat, de asemenea, că un mic grup de protestatari a perturbat semifinala de marți strigând „Palestina liberă” și „Opriți genocidul” în timpul spectacolului lui Bettan, înainte de a fi dați afară din locație.

Câștigătoarea din acest an, Dara, al cărei nume real este Darina Yotova, a spus că Bangaranga „este un sentiment pe care toată lumea îl are în sine”.

„Este momentul în care alegi să fii îndrăgostit și nu cu frică. Aceasta este o energie specială... Odată ce te simți unul cu natura și universul tău, simți armonia că poți fi orice vrei să fii și că totul este posibil”, a spus ea.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, a obținut 296 de puncte cu piesa „Choke me” în finala care s-a desfăşurat la Viena, cel mai mare scor obținut vreodată de România.

