Eurovision 2026. Nou mesaj al Alexandrei Căpitănescu, înainte de marea finală: „Să ducem România cât mai sus”

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision. Foto: Inquam Photos / George Călin
Finala Eurovision 2026 are loc duminică seara la Viena, iar reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va intra pe scenă pe poziția 24. Ea a transmis un nou mesaj entru Digi24 înaintea marii finale. „Choke Me” este piesa cu care românca va electriza publicul. Piesa nu poate fi votată din România, dar o pot vota românii din Diaspora.

„Salutare, Digi24! Aici Alexandra Căpitănescu, direct la Viena. Ne pregătim să intrăm pe scenă. 16 mai, ziua finalei Eurovision! Mulțumim pentru susținere și nu uitați, intrăm pe poziția 24 și tot 24 ne puteți vota. Să ducem România cât mai sus!”, a spus Alexandra Căpitănescu.

În această seară, cei 25 de finaliști ai Eurovision urcă pe scenă pentru ultima reprezentanție care va decide câștigătorul. Reprezentanta României Alexandra Căpitănescu va evolua pe scena din Viena cu piesa „Choke Me”, de pe poziția 24, penultima din concurs.

Conform programului, Alexandra va cânta la puțin timp după miezul nopții, ora României.

Un duo din Finlanda este favorit anul acesta, dintre cei 35 de participanţi, la câştigarea Eurovisionului, cel mai mare concurs de muzică din lume.

Pariorii plasează ţara nordică cu mult înaintea concurenţilor săi, Grecia, Danemarca, Franţa şi Australia. Israelul şi România au înregistrat, de asemenea, o revenire în pronostice.

Organizatorii competiției muzicale precizează că publicul poate contribui la desemnarea câștigătorului celei de-a 70-a ediții a concursului Eurovision. Telespectatorii au la dispoziție 10 voturi de persoană, putând împărți voturile între mai multe dintre melodiile preferate.

„Dacă vă aflați într-una dintre țările participante, instrucțiunile privind modul de votare vor fi afișate pe ecran în timpul transmisiunilor. În marea finală, votul se va deschide chiar înainte de interpretarea primei piese. Acesta va rămâne deschis pe durata tuturor interpretărilor și timp de aproximativ 40 de minute după interpretarea ultimei piese. Puteți vota prin telefon, SMS sau pe esc.vote, în funcție de locul în care vă aflați, și puteți vota de până la 10 ori”, se arată pe site-ul concursului.

Totodată, pentru publicul din statele care nu participă la competiția muzicală, votul este disponibil exclusiv online, pe esc.vote.

„Pentru marea finală, perioada de votare se va deschide online la aproximativ miezul nopții CEST înainte de spectacol, se va închide pentru scurt timp la începutul spectacolului live și se va deschide din nou chiar înainte de interpretarea primei piese. Va rămâne apoi deschisă pe durata spectacolului live până la aproximativ 40 de minute după prezentarea ultimei piese concurente”, spun organizatorii.

Cele mai bune prestații ale României la Eurovision

Luminița Anghel și Trupa Sistem au spart gheața celor mai bune locuri ale României la Eurovision. În 2005, cu piesa „Let me Try”, aceștia s-au clasat pe locul al 3-lea. Competiția a avut loc atunci în Ucraina, la Kiev, și a fost câștigată de reprezentanta Greciei.

Tot pe locul al 3-lea s-au clasat și Paula Seling și Ovi, în 2010, cu piesa „Playing With Fire”. Concursul s-a desfășurat în Oslo.

Iar după succesul din Norvegia, Paula Seling și Ovi au mai concurat și în anul 2014 la Copenhaga, însă atunci au ocupat locul 12. Î

n 2006, România a fost reprezentată la Eurovision de Mihai Trăistariu. Și acesta a obținut un loc bun pentru țara noastră, locul 4 mai exact, cu piesa Tornero. Competiția s-a ținut în Grecia, la Atena, și a fost câștigată de finlandezi.

Mai departe, Ilinca Băcilă și Alex Florea au luat locul 7 în 2017. Eurovisionul la acel moment s-a ținut tot la Kiev și a fost câștigat de un artist portughez.

