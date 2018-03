Heather Locklear, pusă sub acuzare pentru agresiune asupra poliţiştilor

Actriţa Heather Locklear este vizată de patru capete de acuzare pentru agresiune asupra poliţiştilor de la biroul şerifului, dar a reuşit să evite o acuzaţie de violenţă domestică, relatează marţi Press Association.

Foto: Gulliver/Getty Images



Fosta vedetă din serialul "Dynasty", acum în vârstă de 56 de ani, urmează să compară marţi în faţa unui tribunal pentru a răspunde acuzaţiei de obstrucţionare a poliţiei.



Ea a fost arestată sub suspiciunea că şi-a rănit partenerul, susţin autorităţile, şi pentru că s-a luptat cu ofiţerii de la biroul şerifului în locuinţa sa din Thousand Oaks, California, în noaptea de 25 februarie.



Locklear, celebră şi pentru rolul ei din "Melrose Place", a evitat punerea sub acuzare pentru infracţiuni mai grave şi riscă doar condamnarea pentru cinci contravenţii, scrie Agerpres.



În 2008, actriţa a pledat vinovată de conducere neglijentă, după ce a fost arestată sub suspiciunea mai gravă de conducere sub influenţa unor medicamente prescrise de medic.



Heather Locklear a fost căsătorită cu chitaristul de la Bon Jovi Richie Sambora între 1994 şi 2007 şi cu toboşarul de la Motley Crue Tommy Lee între 1986 şi 1993.



Actriţa, care a fost eliberată după plata unei cauţiuni de 20.000 de dolari, nu este obligată să apară în persoană la prima audiere de la un tribunal din comitatul Ventura.