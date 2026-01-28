Marco Rubio afirmă că NATO trebuie „reimaginată” pentru a rămâne puternică. SUA „nu au resurse nelimitate”

Live TV

marco rubio profimedia
Marco Rubio. Foto: Profimedia
„Actualul președinte se plânge mai tare decât alți președinți” SUA „nu au resurse nelimitate”

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat că NATO ar trebui „reimaginată” pentru a crea o repartizare mai echitabilă a sarcinilor, argumentând că alianța militară poate rămâne puternică numai dacă membrii europeni investesc mai mult în propria apărare, scrie TVPWorld. Rubio a făcut aceste declarații în cadrul unei audieri în Senatul SUA, unde senatoarea democrată Jeanne Shaheen a întrebat dacă Statele Unite mai beneficiază în continuare de NATO.

„Da”, a răspuns Rubio. El a adăugat că problema nu este NATO în sine, ci modul în care sunt împărțite responsabilitățile între membri.

„Actualul președinte se plânge mai tare decât alți președinți”

„NATO trebuie reimaginată și în ceea ce privește obligațiile”, a spus el. „Mai mulți președinți s-au plâns de acest lucru. Cred că actualul președinte se plânge mai tare decât alți președinți.”

Rubio a adăugat că alianțele sunt importante, dar a spus că partenerii trebuie să aibă și puterea militară necesară pentru a contribui.

„Partenerii cu aceeași viziune trebuie să aibă capacitate”, a spus el, argumentând că bugetele europene pentru apărare s-au redus de-a lungul anilor. El a spus că națiunile europene bogate se bazează pe umbrela de securitate a SUA, ceea ce le permite să cheltuiască mai mult pentru programe sociale în loc de apărare.

Rubio și-a exprimat încrederea că NATO va continua să funcționeze, subliniind că ambele părți depind una de cealaltă.

„Partenerii noștri înțeleg importanța prezenței SUA în NATO – fără SUA, nu există NATO”, a spus el. „Și noi înțelegem că, pentru ca NATO să fie mai puternică, partenerii noștri trebuie să fie mai puternici.”

SUA „nu au resurse nelimitate”

Shaheen a ripostat, spunând că cheltuielile europene pentru apărare sunt deja în creștere și că angajamentele Europei ar trebui recunoscute.

Ea a mai spus că retorica dură a administrației Trump față de aliații SUA – inclusiv disputele publice cu Danemarca privind Groenlanda – ar putea afecta unitatea NATO, iar orice diviziuni rezultate ar fi în beneficiul președintelui rus, Vladimir Putin, și al liderului chinez, Xi Jinping.

Rubio a refuzat să comenteze dacă politica SUA subminează unitatea NATO, adăugând că „unul dintre lucrurile pe care le-a explicat aliaților din NATO este că Statele Unite nu se concentrează doar pe Europa”.

„Avem nevoie de apărare și în emisfera vestică, avem nevoie de apărare în Indo-Pacific, iar acest lucru ne va solicita. Poate că suntem cea mai bogată țară din lume, dar nu avem resurse nelimitate”.

Cererea SUA de a controla Groenlanda a zguduit relațiile transatlantice și a accelerat eforturile europene de a reduce dependența de Statele Unite, chiar dacă săptămâna trecută Trump a renunțat la amenințările cu tarifele și a exclus posibilitatea de a cuceri Groenlanda cu forța.

