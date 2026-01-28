Un avion columbian cu 15 persoane la bord a dispărut de pe radar aproape de granița cu Venezuela

Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut miercuri în Columbia în apropierea frontierei cu Venezuela, a anunţat compania aeriană de stat Satena.

Aparatul transportând 13 pasageri şi doi membri ai echipajului a decolat din oraşul de frontieră Cúcuta şi a pierdut contactul cu controlul traficului aerian cu puţin înainte de prânz (17:00 GMT), cu câteva minute înainte de aterizarea programată în Ocaná, un oraş din apropiere, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Avionul, un Beechcraft 1900 operat de compania privată Searca, „urma să aterizeze în jurul orei 12:05” la Ocaná, a precizatSatena într-un comunicat.

Protocoalele de securitate şi căutare au fost activate, potrivit autorităţii aeronautice columbiene.

