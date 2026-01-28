Live TV

Un avion columbian cu 15 persoane la bord a dispărut de pe radar aproape de granița cu Venezuela

Data publicării:
avion Beechcraft 1900
Foto: Profimedia

Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut miercuri în Columbia în apropierea frontierei cu Venezuela, a anunţat compania aeriană de stat Satena.

Aparatul transportând 13 pasageri şi doi membri ai echipajului a decolat din oraşul de frontieră Cúcuta şi a pierdut contactul cu controlul traficului aerian cu puţin înainte de prânz (17:00 GMT), cu câteva minute înainte de aterizarea programată în Ocaná, un oraş din apropiere, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Avionul, un Beechcraft 1900 operat de compania privată Searca, urma să aterizeze în jurul orei 12:05 la Ocaná, a precizatSatena într-un comunicat.

Protocoalele de securitate şi căutare au fost activate, potrivit autorităţii aeronautice columbiene.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
3
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
5
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump Meets Rutte of NATO in the Oval Office
Marco Rubio afirmă că adiministrația Trump vrea ca Venezuela să devină o țară „prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică”
maduro
Ambasada Venezuelei la Moscova publică o adresă poştală pentru scrisorile adresate lui Nicolas Maduro, deținut în SUA
avion roata
Momentul în care un avion a pierdut o roată, la decolarea de pe un aeroport din SUA. Nu s-a întors din drum și a traversat Atlanticul
Delcy Rodriguez sustine un discurs
Cooperarea lui Delcy Rodriguez cu administrația Trump pe tema ruperii relațiilor cu adversarii SUA, pusă sub semnul întrebării
donald trump
Cum a devenit Donald Trump o povară pentru extrema dreaptă europeană: „Partidele populiste și patriotice au de suferit”
Recomandările redacţiei
irineu darau
„Unii anti-reformiști ar jubila dacă domnul Bolojan ar pleca de la...
stalpi de electricitate cu apus pe fundal
Peste 100 de milioane de euro pentru rețele inteligente...
lia olguta vasilescu vorbeste la o intalnire a primarilor
Lia Olguţa Vasilescu, nou atac la Ilie Bolojan: Îl acuză pe premier...
BUCURESTI - COTROCENI - DEPUNERE JURAMANT - MINISTRI - 23 DEC 20
Ministrul Economiei, despre SALROM: „Voi continua eforturile lui Radu...
Ultimele știri
Irineu Darău, despre programul SAFE: „Negociem la sânge ca echipamentele militare să fie produse în țară, de către români”
Rubio afirmă că SUA ar putea participa la noile negocieri dintre Rusia şi Ucraina. „Rămâne o problemă nerezolvată”
Un bărbat din Brăila a murit după infectarea cu Listeria monocytogenes. Cum se transmite bacteria periculoasă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
ANAF a făcut anunțul. Pe cine va controla în perioada următoare
Fanatik.ro
Se pregătește de Jocurile Olimpice de iarnă, dar cucerește internauții cu formele sale. Ce face sportiva de...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Locul neașteptat unde a fost surprinsă Georgina, iubita lui Cristiano Ronaldo. E cel mai puternic de pe...
Adevărul
România, statul cu „porți deschise” pentru deținuții periculoși. Danileț: „Pentru faptele de violență eu nu...
Playtech
Ventilatorul pentru calorifer, gadgetul care îți încălzește casa mai repede și reduce factura. Cât costă și...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție...
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN