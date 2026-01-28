România, prima țară care a obţinut statutul de membru asociat în Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE

O ceremonie organizată la Paris a marcat, miercuri, faptul că România a devenit membru asociat al Comitetului de Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, la eveniment fiind prezent şi secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu.

„Frumoasă emoţie în seara aceasta: să văd drapelul României arborat la OCDE. Ocazia a fost o ceremonie care a marcat un moment important: România este primul stat care a obţinut statutul de membru asociat în Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE - principalul for internaţional care stabileşte standardele pentru asistenţa pentru dezvoltare şi promovează bune practici pentru reducerea sărăciei şi dezvoltarea durabilă”, a scris Niculescu pe Facebook.

România a devenit în decembrie prima ţară care obţine statutul de membru asociat al Comitetului de Asistenţă pentru Dezvoltare al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), forul internaţional responsabil cu coordonarea asistenţei oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare, a anunţat, pe 19 decembrie 2025, Ministerul Afacerilor Externe, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat al MAE transmis la acel moment, aderarea României la Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare are loc în urma creşterii constante, în ultimii ani, a volumului asistenţei oficiale pentru dezvoltare oferite de ţara noastră, precum şi a „consolidării profilului României ca donator consecvent, predictibil şi credibil la nivel internaţional”.

„Acest statut confirmă o schimbare majoră de mentalitate şi de poziţie pentru ţara noastră: România nu mai este statul care doar aşteaptă sprijin, ci naţiunea suficient de puternică şi de matură încât să ofere ajutor celor care au nevoie. Faptul că suntem prima ţară acceptată ca membru asociat în acest comitet arată că partenerii internaţionali ne privesc cu încredere şi respect. Practic, am demonstrat că suntem pregătiţi să stăm la aceeaşi masă cu marile economii ale lumii şi să decidem împreună cum construim un viitor mai sigur”, a declarat ministrul de Externe, Oana Ţoiu, potrivit sursei citate.

MAE a precizat că, în anul 2024, valoarea totală a asistenţei oficiale pentru dezvoltare acordate de România a atins 539,1 milioane de dolari, reprezentând 0,16% din venitul naţional brut, acesta fiind cel mai ridicat nivel înregistrat de ţara noastră până în prezent.

Activităţile de asistenţă oficială pentru dezvoltare sunt orientate către zece state din regiunea extinsă a Mării Negre, Balcanii de Vest, Orientul Mijlociu şi Africa, iar Republica Moldova reprezintă partenerul prioritar al României. Ministerul Afacerilor Externe a mai arătat că ţara noastră sprijină activ parcursul european al statului vecin, inclusiv în cadrul Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE a fost înfiinţat în anul 1961, avându-şi originea în Grupul de Ajutor pentru Dezvoltare, creat în 1960 în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare Economică Europeană (OEEC).

Comitetul reuneşte principalii furnizori globali de asistenţă oficială pentru dezvoltare, având ca obiectiv promovarea cooperării pentru dezvoltare şi a politicilor care contribuie la dezvoltarea durabilă, reducerea sărăciei, diminuarea inegalităţilor şi îmbunătăţirea nivelului de trai în statele în curs de dezvoltare.

Editor : Liviu Cojan