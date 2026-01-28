Peste 100 de milioane de euro pentru rețele inteligente România–Bulgaria. Anunțul ministrului Energiei

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anunțat că România și Bulgaria vor primi peste 103 milioane de euro pentru modernizarea rețelelor energetice, printr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF).

Potrivit ministrului Ivan, Uniunea Europeană a publicat lista proiectelor de interconectivitate energetică ce vor fi finanțate în 2026, iar din totalul de 650 de milioane de euro, aproape 104 milioane de euro sunt alocate Proiectului de Interes Comun CARMEN.

„Din cele 650 de milioane de euro, aproape 104 milioane vor finanța Proiectul de Interes Comun #CARMEN, dezvoltat de consorțiul format din Delgaz Grid S.A., CNTEE Transelectrica S.A. și Elektroenergien Sistemen Operator EAD”, a scris Bogdan Ivan, miercuri pe Facebook.

Proiectul vizează modernizarea și digitalizarea rețelelor de transport și distribuție a energiei din România și Bulgaria, pentru creșterea eficienței și integrarea sigură a energiei produse din surse regenerabile.

„Reţelele de transport şi distribuţie a energiei din România și Bulgaria vor fi modernizate şi digitalizate pentru mai multă eficienţă, dar și pentru a genera fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile”, a precizat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a subliniat că interconectările energetice au un impact direct asupra consumatorilor și mediului de afaceri din România.

„Concret, interconectările energetice înseamnă prețuri mai mici pentru români și companiile din România, pentru că transferă eficient și sigur energie, fără pierderi și fără suprasolicitări în sistem”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, CARMEN este primul Proiect de Interes Comun din domeniul rețelelor inteligente de electricitate dezvoltat pe teritoriul României, iar investiția va avea efecte vizibile în economie și în securitatea energetică regională.

„CARMEN înseamnă investiții care se văd în facturi, în economie și în securitatea energetică a regiunii”, a conchis Bogdan Ivan.

Editor : Ana Petrescu