Exclusiv Ministrul Economiei, despre SALROM: „Voi continua eforturile lui Radu Miruță”. Ce urmează pentru companiile de stat neperformante

BUCURESTI - COTROCENI - DEPUNERE JURAMANT - MINISTRI - 23 DEC 20
Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Irineu Darău, ministrul Economiei, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că la Societatea Naţională a Sării - SALROM sunt probleme cu unii oameni „care au girat dezastrul”, dar aceștia nu se pot ascunde la infinit după proceduri și în următoarea perioadă se vor vedea soluții. Referitor la companiile de stat neperformante, ministrul a spus că „unele companii ale căror bilanțuri și ale căror situații arată prost totuși sunt foarte interesante pentru investitori” și a dat exemplul Portului 2 Mai-Mangalia.

„Cred că în perioada următoare veți vedea soluții, soluții la care a lucrat și conducerea, dar multe lucruri încep prin oameni și cred că acolo într-adevăr este o problemă cu unii oameni care au girat acel dezastru și nu te poți până la urmă ascunde. Vom vedea până la sfârșit cum vor răspunde, dar încă o dată nu te poți ascunde la infinit după proceduri. Într-adevăr, nu poți face nici ca ministru de pe o zi pe alta ceea ce poate ți-ai dori să faci. Dar voi continua eforturile lui Radu Miruță. Cred că vom găsi soluții, urmăm legea, avem acolo, un consiliu de administrație, cred că e vorba și de responsabilitate și se vor găsi soluții privind oamenii care nu doar că nu au performat, dar au girat un dezastru”, a declarat ministrul Economiei despre situația SALROM.

Referitor la companiile de stat, acesta a spus că la Ministerul Economiei sunt 47 de companii, dar nu toate sunt neperformante și prima măsură este atragerea de investitori din zona privată.

„Nu există o singură soluție, dar într-adevăr, trebuie să ai un calendar. Încercăm accelerat, cu hotărâre în acest an, în primul rând, să atragem investitori din zona privată și să știți că sunt unele companii care arată foarte rău în bilanț, dar despre care descoperi, de exemplu, că au patrimoniu aproape inestimabil. De ce niște conduceri, zeci de ani n-au știut nici să folosească patrimoniu, nici să pornească activitatea, nici să atragă investiții? Poate i-au pus unii să facă treabă după regulile vechi și nu i-au pus ca să facă treabă, ci pentru altceva. Asta vrem să schimbăm. De aceea, ceea ce vă spun, și e stilul meu de lucru și în minister și în viața profesională, nu mă voi grăbi la concluzii”, a declarat Darău.

Ministrul Economiei a subliniat că dorește ca pentru cele 47 de companii care țin de Ministerul Economiei să existe câte un plan: „Foarte sincer, vă spun și sunt foarte responsabil când spun asta, există azi, când vorbim, niște companii ale căror bilanțuri și ale căror situații arată prost și în portofoliul Ministerului Economiei și totuși sunt foarte, foarte interesante pentru investitori, din tot felul de motive legate de plasamente, legate de industrie. De exemplu, Portul 2 Mai-Mangalia, cel mai mare port de construcții administrativ din Europa, care are o situație foarte dificilă și vorbim despre o companie în insolvență, dar care este un punct foarte interesant și nu doar pentru un investitor”.

„Personal, varianta ideală pentru foarte multe companii, nu pentru toate, ar fi un parteneriat public-privat, în care privatul să cântărească greu, în care privatul să vină cu experiență și cu manageri, în care privatul să aibă multe acțiuni. Bineînțeles, dacă vorbim de companii strategice, statul să nu piardă controlul pe cele câteva opțiuni strategice. Eu cred că vom ajunge acolo cu câteva companii esențiale și le vom revitaliza”, a mai declarat ministrul Economiei.

Citește și EXCLUSIV Companiile care falimentează statul, verificate. Oana Gheorghiu, despre firmele inactive: „Trebuie să facem curățenie, să le închidem”

