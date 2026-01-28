Lia Olguţa Vasilescu, nou atac la Ilie Bolojan: Îl acuză pe premier că vrea să falimenteze intenționat CET Craiova

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat, miercuri, că „falimentarea voită” de către actualul Guvern a Electrocentrale (CET) Craiova, unul dintre principalii producători de energie electrică ai României, va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional.

Potrivit acesteia, Electrocentrale (CET) Craiova se va închide după ce Guvernul Bolojan a respins şi al doilea memorandum depus de ministrul Energiei, prin care se solicitau 50 milioane lei pentru achiziţionarea de cazane de apă fierbinte (CAF-uri), astfel încât societatea să mai poată rezista o perioadă.

„Cu ce se ocupă Electrocentrale Craiova în principal? Cu producţia de energie electrică şi este una dintre centralele vitale pentru sistemul energetic naţional, după cum a confirmat şi Ministerul Energiei. Energia termică este un produs rezidual care într-o ţară civilizată s-ar plăti la preţ nesemnificativ, tocmai pentru că asigură companiei statului un bonus de cogenerare. (...) După ultimele declaraţii ale lui Ilie Bolojan este clar că nu mai putem aştepta ca să dezvoltăm o nouă capacitate de producţie care ar dura încă doi ani pentru că Electrocentrale Craiova nu mai rezistă atât. Nu primim bani de reparaţii anuale nici măcar pentru iarna aceasta, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Iar al doilea memorandum depus de ministrul energiei pentru achiziţionarea de cazane de apă fierbinte (CAF-uri) astfel încât societatea să mai poată rezista o perioadă a fost avizat negativ”, a declarat, miercuri seara, Olguţa Vasilescu, potrivit Agerpres.

„Dovada clară că de fapt Ilie Bolojan nu a urmărit niciodată ca societatea Guvernului să fie salvată”

Aceasta afirmă că în urmă cu doi ani municipalitatea a dorit să găsească o altă soluţie pentru căldura Craiovei, cea a unei centrale a oraşului. În acest sens a demarat achiziţia de teren în apropiere a Electrocentrale Craiova şi a solicitat anul trecut toate activele necesare producţiei de energie termică, însă şi această soluţie a fost respinsă.

„Am dorit să le cumpărăm, nu gratis şi s-a respins. Este dovada clară că de fapt Ilie Bolojan nu a urmărit niciodată ca societatea Guvernului să fie salvată, fie şi prin preluarea de primărie, ci pur şi simplu să se închidă, iar oraşul Craiova să rămână fără nicio soluţie. În ianuarie, după cinci avarii deja, am deschis public subiectul, care până atunci era doar în corespondenţa oficială şi discuţii neoficiale, şi l-am rugat tot public pe premier să acorde măcar suma de 50 de milioane de lei ca Electrocentrale, companie guvernamentală, să mai reziste măcar doi ani, fără avarii, până la construire a unei noi capacităţi de producţie a Primăriei Craiova, dezvoltată în parteneriat cu un investitor, dacă tot a respins toate soluţiile şi solicitările. Memorandumul nu a primit avizele necesare, premierul Bolojan alegând calea de a bloca şi această investiţie şi de a ne urechea că nu ştim cum a făcut la Oradea, care a fost campioana ajutoarelor de stat pentru termoficare sub toate guvernele şi care are şi producţia şi distribuţia la primărie, nu are producţia la guvern, cum este cazul Craiovei”, a mai spus Vasilescu.

„V-am lăsat o săptămână să vă informaţi exact despre ce e vorba, dar aţi ratat momentul să fiţi corect”

Primarul Craiovei afirmă că falimentarea voită a Electrocentrale Craiova va slăbi sistemul energetic românesc, însă acesta este un scop în sine pentru cei care fac scenarii să vândă Hidroelectrica.

„Păcat că falimentare voită de către guvern a CET-ului de la Craiova va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional. Dar pentru unii care tot fac scenarii să vândă Hidroelectrica şi alte companii de stat, dacă nu le pot falimenta, e un scop în sine. Ţapi ispăşitori pe care să dea vina vor găsi mereu. Care vor tăcea de frică sau de ruşine. Eu nu sunt în acea categorie, domnule Ilie Bolojan şi o ştiţi prea bine. V-am lăsat o săptămână să vă informaţi exact despre ce e vorba, dar aţi ratat momentul să fiţi corect”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei spune că municipalitatea are două soluţii rapide pentru a rezolva problema agentului termic pentru locuitori: transformarea punctelor termice în centrale termice pe gaz pentru acele puncte unde numărul de abonaţi e compact, iar pentru alte puncte termice unde numărul de abonaţi nu e compact şi cheltuielile de transformarea punctelor termice în centrale pe gaz ar fi mai mari, se vor acorda vouchere în funcţie de venituri, astfel încât proprietarii să-şi poată monta centrale termice de apartament. Toate aceste investiţii se vor regăsi în proiectul de buget de anul acesta.

Daniel Băluță o susține pe Vasilescu cu o postare pe Facebook. Primarul Sectorului 4 scrie pe Facebook că „atacurile aberante la adresa doamnei Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai performanți primari din România, nu au nicio legătură cu încălzirea sau cu grija față de oameni. Este vorba doar despre cinismul premierului Bolojan și despre oportunismul politic al hăitașilor săi din USR”.

Edilul social-democrat ține să sublinieze că municipiul Craiova s-a „s-a modernizat incredibil în ultimii ani, sub actuala administrație”. „Și atunci, cine ar putea crede că Olguța Vasilescu nu s-ar fi preocupat să aibă un sistem de încălzire pe măsura investițiilor realizate în oraș? Nu are bază legală să o facă, domnule Bolojan, pentru că acea centrală este a Guvernului, nu a Craiovei”, scria acesta în continuare.

„Craiova este campioană la fonduri europene și investiții. Asta vă deranjează, de fapt. Este de neconceput ca un primar PSD să performeze, nu-i așa? Ca primar de sector din București, nu pot însă să ignor ipocrizia: în Capitală, oamenii stau de ani de zile în frig, sub administrații susținute exact de cei care astăzi dau lecții. Aici, de fiecare dată, vina este a altcuiva. La Craiova, însă, faceți isterie”, adaugă Băluță.

„Situația de la Craiova este identică celei de la București: în ambele orașe, problema reală se află exclusiv în curtea producătorului de energie, nu a administrației locale. Așa cum, la București, CET-urile sunt învechite și depășite tehnologic din cauza lipsei cronice de investiții în infrastructura proprie, la fel și la Craiova producătorul de energie, aflat în subordinea Guvernului, nu a beneficiat de investițiile necesare în tehnologii moderne pentru a putea susține consumul actual. Prin urmare, la fel ca în cazul Bucureștiului, soluția reală nu constă în atacuri sterile și discursuri de fațadă, ci în integrarea producătorului de energie şi a transportatorului de agent termic într-o singură entitate. Restul nu sunt decât opinii aruncate în spațiul public de cei care pretind că se pricep la toate, dar care, în realitate, nu se pricep la nimic”, conchide fostul candidat la primăria Capitalei.

