Ministrul Economiei, Irineu Darău, crede că este foarte mult zgomot în politica românească referitor la stabilitatea coaliției la guvernare. „Suntem o coaliție, guvernăm, ne vedem la ședințele de guvern săptămânal, și e mai multă liniște decât la televizor seara, uneori”, a declarat ministrul, invitat în studioul Digi 24. El spune că, dacă reformele s-ar face în ritmul USR, ar fi mai rapide.

În opinia ministrului Economiei, cele patru partide intrate la guvernare și-au asumat acest lucru pentru o perioadă de trei ani și jumătate.

„Sunt de câteva săptămâni ministru, inclusiv perioada sărbătorilor și, de exemplu, simt o responsabilitate mare ca anul acesta de la facerea bugetului până la lunile următoare să livrez reformă centrală, a aparatului central, și la Ministerul Economiei, deci cumva m-aș bucura mult să nu se încheie luna februarie fără buget, fără reforma administrației centrale și ideal și cu soluția pe pensiile speciale”, a spus ministrul.

Întrebat dacă se teme că se va încheia luna februarie fără un buget aprobat, ministrul a spus că tinde să creadă că se vor găsi soluții în coaliție pentru toate aceste subiecte. Cu toate acestea, consideră necedar ca partidele aflate la guvernare să iasă cu niște mesaje: „Am făcut bugetul și ne asumăm un an de guvernare liniștită și pe un culoar clar, și doi, ne asumăm și reforma administrației centrale, pentru că vorbim despre cetățeni, dar totuși s-au mai cerut sacrificii și de la administrațiile locale”.

„Cred că tonul trebuie dat din administrația centrală, pentru că acolo sunt și deciziile centrale, inclusiv legislația, și de acolo trebuie să fie și bunul exemplu. De acolo ai și autoritatea morală și autoritatea legală și executivă să ceri mai jos, la autoritățile locale, să-ți urmeze exemplul. Din păcate, de multe ori acum se întâmplă invers”, spune ministrul, referitor la reformele care trebuie făcute în administrație.

Întrebat în legătură cu amenințările privind ieșirea de la guvernare formulate frecvent de colegii din PSD, ministrul Darău a spus că, odată intrate la guvernare, depinzând unele de altele cele patru partide, trebuie să cadă de acord asupra ritmului reformelor.

Ministrul Darău consideră că leadershipul premierului Ilie Bolojan înseamnă accelerarea reformelor.

„Domnul premier Bolojan mi se pare organizat și axat pe reformă. Noi l-am susținut și îl susținem, nu văd cu ce ar ajuta schimbarea lui. Cred că nu doar ar încetini spiritul de reformă, dar cred că poate și ar deraia acest tren al reformei. De ce am crede că ar fi mai bine, de ce am crede că s-ar accelera lucrurile?”, comentează ministrul în privința menținerii la conducerea Guvernului a premierului actual.

„Poate, undeva, oamenii anti-reformiști, și nu cred că sunt doar într-un singur partid, și nu cred că este un partid cu adevărat anti-reformist azi la guvernare, dar sunt unii anti-reformă. Și cred că unii oameni anti-reformiști ar jubila dacă domnul Bolojan ar pleca de la guvernare, ar jubila dacă USR n-ar mai fi la guvernare, pentru că îi deranjează uneori că sunt și oameni profund reformiști”, afirmă ministrul Economiei.

Rugat să comenteze afirmația președintelui Nicușor Dan, potrivit căruia coaliția este acum „ceva mai rău” decât acum șase luni, ministrul Darău a explicat că președintele „vede lucrurile pe care le văd și românii, din păcate. Vedem un soi de erodare a imaginii coaliției”.

„Avem toate motivele din lume, ca politicieni, ca decidenți, să guvernăm cu fața către popor, nu cu fața către sondaje. Aș putea înțelege că în 2028 începe concurența, sunt campanii, acela e anul pentru așa ceva. Speram că după alegerile de la București să intrăm în era ne-electorală și acesta e apelul meu. Avem încă timp, v-am spus. Cred că votarea acestui buget împreună cu pachetul de reformă a administrației centrale ar trebui să fie începutul a doi ani veritabil neelectorali”, a mai spus ministrul, invitat la Digi 24.

„Acum, dacă m-aş uita la spiritul de reformă accelerat al USR-ului, care pentru asta am intrat în politică, noi am face lucrurile extrem de repede, dar nu le putem face singuri. Aceste patru partide, dacă vrem să rămânem împreună şi pro-europeni la guvernare, trebuie să cădem toţi de acord asupra ritmului reformelor”, a arătat Irineu Darău.

El a spus că administraţia centrală ”nu este cea mai subţire” şi că, atunci când vine vorba despre reforme, trebuie să înceapă cu ea însăşi.

”Cred că tonul (reformelor – n.r.) trebuie dat la administraţia centrală, pentru că acolo sunt şi deciziile centrale, inclusiv legislaţia, şi cred că ar trebui să fie şi bunul exemplu”, a menţionat Darău.

