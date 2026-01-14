Kiefer Sutherland a fost arestat. Actorul este acuzat de agresiune asupra unui șofer al unui serviciu de ride-sharing

Actorul canadian Kiefer Sutherland a fost arestat, după ce ar fi agresat şi ameninţat un şofer de ride-sharing în Hollywood, a anunţat Poliţia din Los Angeles, transmite BBC.

Departamentul de Poliţie din Los Angeles (LAPD) a declarat că Sutherland „a urcat într-un vehicul de ride-sharing, l-a agresat fizic pe şofer (victima) şi i-a adresat ameninţări”, într-un incident care a avut loc luni.

Victima nu a fost rănită în incident, a adăugat LAPD.

Sutherland, în vârstă de 59 de ani, a fost eliberat după ce a plătit o cauţiune de 50.000 de dolari. El va compărea în faţa instanţei pe 2 februarie, notează News.ro.

Incidentul a avut loc la intersecţia dintre Sunset Boulevard şi Fairfax Avenue în Hollywood şi este anchetat de Divizia Hollywood a LAPD.

Sutherland, cunoscut pentru roluri precum agentul special Jack Bauer din serialul „24” al Fox şi preşedintele SUA din „Designated Survivor”, este fiul actorului Donald Sutherland.

Actorul canadian a fost arestat de mai multe ori în trecut, iar în 2007 a fost condamnat la 48 de zile de închisoare pentru conducere sub influenţa alcoolului şi încălcarea termenilor eliberării condiţionate.

A fost arestat pentru agresiune în 2009, deşi acuzaţia a fost ulterior retrasă, iar cel mai recent a fost arestat după ce a făcut o întoarcere ilegală în Hollywood în 2020.

