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Video Morți, răniți, pagube materiale, după atacuri masive ale Rusiei în Ucraina. Kiev și Odesa, vizate în special

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Aftermath of Russian Overnight Attack in Kyiv
Atac aerian rusesc asupra Kievului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Rusia a reluat atacurile Rusia a atacat cu rachete Ce s-a întâmplat zilele trecute Atac de amploare și la Odesa

Trei persoane au fost ucise, iar alte patru, printre care doi copii, au fost rănite la Kiev în urma celui mai recent atac rus. Rachetele balistice au vizat Kievul, în timp ce sirenele de raid aerian au sunat pentru a treia oară de la sfârșitul zilei de 31 august. Zeci de explozii au zguduit orașul în decurs de 15 minute, începând în jurul orei 02:23, ora locală. Atacuri susținute au fost semnalate și la Odesa, localnici din Isaccea, România, postând pe rețelele de socializare imagini care surprind momentele loviturilor aeriene din Ucraina.

Rusia și-a continuat atacurile asupra Kievului încă o noapte, în timp ce apărarea antiaeriană din capitala Ucrainei a doborât drone rusești până târziu pe 31 august, iar rachete balistice au vizat orașul în noaptea de luni spre marți, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la fața locului.

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Autoritățile au raportat că cel puțin trei persoane au fost ucise și alte patru rănite în capitală, iar alte opt persoane au fost rănite în regiunea Kiev.

Luni, Kievul s-a confruntat cu a cincea zi consecutivă de atacuri cu drone rusești cu motor cu reacție, fără întrerupere, în timp ce atacurile rusești din alte regiuni au ucis cel puțin șapte persoane și au rănit alte 45 în ultima zi, au declarat autoritățile.

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Rusia a reluat atacurile

La căderea nopții, pe 1 septembrie, sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au fost din nou mobilizate în centrul orașului Kiev, iar mai multe drone rusești au fost doborâte deasupra orașului, au relatat reporterii.

Au fost semnalate incendii în tot orașul pe măsură ce atacul Rusiei asupra Kievului a continuat, a declarat primarul Vitalii Kliciko la ora 21:30, ora locală.

Un incendiu a izbucnit în cartierul Darnițkii al orașului ca urmare a doborârii unei drone, în cartierul Solomianskii a luat foc o zonă împădurită, iar în cartierul Holosiivskii au fost găsite resturi de drone în două locuri diferite.

O explozie „foarte puternică” a zguduit apoi centrul orașului Kiev în jurul orei 22:17, a declarat Toma Istomina, redactor-șef adjunct al Kyiv Independent.

Administrația Militară a orașului Kiev a ridicat alerta de raid aerian mai târziu, la ora 22:27, ora locală, după ce aceasta fusese declanșată la ora 19:46.

Rusia a atacat cu rachete

O alertă a fost declarată la ora 23:32 și apoi ridicată la ora 00:15 a zilei următoare, urmând o altă alertă la ora 02:10, ora locală, în timp ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că Kievul era ținta mai multor rachete.

Patru persoane, printre care doi copii din districtul Solomyanskii, au fost rănite în urma atacului rusesc, a raportat administrația militară.

Zeci de explozii au zguduit apoi Kievul între orele 2:23 și 2:34, la scurt timp după declararea ultimei alerte, a spus Istomina.

„Acesta este cel mai mare atac cu rachete asupra Kievului din ultima perioadă”, a declarat redactorul-șef Olga Rudenko, în timp ce exploziile continuau să zguduie orașul.

Șeful Administrației Militare a Regiunii Kiev, Timur Tkachenko, a raportat că o clădire rezidențială cu cinci etaje și o „întreprindere” nespecificată au fost avariate în urma atacului din Borispil, localitate situată în Regiunea Kiev, la periferia capitalei.

Ce s-a întâmplat zilele trecute

În ultimele zile, Kievul a înregistrat un număr record de alerte de raid aerian, pe măsură ce Rusia își schimbă strategia, trecând la lansarea de drone cu motor cu reacție în atacuri aproape la fiecare oră, în locul barajelor masive de rachete balistice și de croazieră din timpul nopții, precedate de valuri de drone.

Pe 28 august, capitala a înregistrat 13 alerte, cel mai mare număr de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 30 august că aproximativ 800 de drone rusești cu propulsie cu reacție au fost lansate în primele patru zile de atacuri prelungite.

Rusia folosește din ce în ce mai mult drone cu propulsie cu reacție, care pot atinge viteze de până la 600 de kilometri pe oră, de peste trei ori mai repede decât modelele Shahed cu motor cu piston.

„În acest moment, tactica Rusiei este de a epuiza Ucraina și pe ucraineni – în primul rând, poporul nostru”, a spus Zelenski în discursul său de seară din 28 august.

Pe măsură ce Ucraina continuă să caute o apărare eficientă împotriva dronelor cu motor cu reacție, noul ministru al Apărării al Ucrainei, Ievhen Hmara, a declarat reporterilor pe 29 august că Ucraina a testat patru potențiale sisteme de interceptare împotriva dronelor rusești Shahed cu motor cu reacție.

Atac de amploare și la Odesa

Un atac rusesc de amploare de câteva ore s-a înregistrat și în regiunea Odesa, momentele fiind imortalizate pe rețelele de socializare inclusiv de locuitori din România, din zona Isaccea.

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Mai multe drone au țintit zone din întreaga regiune, inclusiv zone situate în apropierea graniței cu România, în timp ce atacul continuă.

Autoritățile locale raportează că infrastructura a fost avariată, fiind semnalate întreruperi de curent în anumite zone din Odesa. Amploarea totală a pagubelor este încă în curs de evaluare.

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Ucraina suferă de o lipsă de interceptoare, în special de rachete americane Patriot, care au devenit tot mai rare de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, pentru a se apăra împotriva numărului tot mai mare de rachete balistice ruseşti.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lovit un depozit de muniţii din Mîla, la periferia Kievului, care conţinea în special drone şi explozibili, într-o zonă rezidenţială locuită. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a raportat 38 de morţi, 20 de răniţi şi patru dispăruţi. 

Editor : M.C

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