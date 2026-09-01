Cât de mare este riscul ca Rusia să atace un stat membru NATO. Expert: „Are o fereastră de oportunitate până în 3 noiembrie”

Ne aflăm în plin proces de escaladare și pericolul unei confruntări dintre Rusia și un stat membru NATO este în creștere, atrage atenția un fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională. „Rusia are această fereastră de oportunitate până în 3 noiembrie, până la alegeri”, a precizat pentru Digi24 George Scutaru, CEO New Strategy Center.

„Ne aflăm în plin proces de escaladare și este în creștere pericolul unei confruntări cu Federația Rusă. Rusia are această fereastră de oportunitate până în 3 noiembrie, până la alegeri, când cel mai probabil se va schimba majoritatea cel puțin într-una din camerele Congresului American. Și, de asemenea, Rusia încearcă să profite de această, să spunem, de impasul pe care America îl are în Iran. Noi nu știm câți militari americani vor rămâne în Europa, câți vor rămâne pe flancul estic și, mai ales, câți vor rămâne în România”, a explicat George Scutaru la Digi24.

Dacă SUA va retrage militari de pe flancul estiv, va încuraja Rusia să fie mult mai agresivă, este de părere George Scutaru.

„Administrația prezidențială, guvernul – așa cum este el interimar – face eforturi deosebite prin Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, să încerce să convingă partenerul strategic american să nu mute anumite capabilități sau să aducă capabilități suplimentare. Dar vă spun: dacă în final ne vom trezi că vor fi pe flancul estic mai puțini militari, din punctul meu de vedere este o eroare enormă pe care America o face, fiindcă nu va face decât să încurajeze Rusia să fie mult mai agresivă.

Gândiți-vă că noi în octombrie, când s-a luat decizia în care s-a anulat rotația unor militari americani care trebuiau să revină în România, noi aveam același număr de trupe americane ca înainte de invazia Rusiei în Ucraina, deși situația de securitate în Marea Neagră și pe flancul estic s-a deteriorat simțitor”, a precizat Scutaru.

„Deci, ne apropiem de un moment din ce în ce mai tensionat în relația cu Federația Rusă și, iertați-mă, eu nu văd niciun fel de semne că un armistițiu ar fi posibil, nici măcar aceste negocieri în trei nu mai sunt posibile. Uitați-vă cu câtă fermitate Rusia spune: nu dorește să negocieze, dorește să impună capitularea Ucrainei. Deci asistăm la o deteriorare a situației și nici pe departe lucrurile nu se calmează.

De aceea ar trebui să continuăm investițiile cât mai rapid în apărare. Și o ultimă idee: cred că ar trebui să discutăm mult mai onest cu cetățenii noștri și poate să începem, cum încep și alte state baltice, state nordice, anumite programe pentru pregătirea, pentru populație, pentru apărare. Dacă, Doamne ferește, se va întâmpla ceva, apărarea României nu poate să cadă exclusiv pe umărul Forțelor Armate și a Ministerului Apărării. Apărarea României va cădea în sarcina multora sau a fiecăruia dintre noi”, a adăugat George Scutaru.

Editor : A.P.