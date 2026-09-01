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Lionel Richie s-a internat voluntar la terapie intensivă, pentru teste medicale, după concertul din St. Louis

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Lionel Richie
Lionel Richie s-a internat voluntar la terapie intensivă. Foto: Profimedia
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Cântăreţul american Lionel Richie s-a internat voluntar, sâmbătă, într-un spital din St. Louis (Missouri), la secţia de terapie intensivă, pentru teste medicale, potrivit informaţiilor publicate luni de portalul TMZ, citat marţi de agenţia de presă EFE.

Legendarul artist în vârstă de 77 de ani s-a internat din precauţie, după ce a avut dificultăţi în a sta în picioare în timpul concertului susţinut în aceeaşi seară, conform TMZ, care citează surse apropiate cântăreţului.

La finalul spectacolului susţinut la sala The Muny din St. Louis, în timp ce interpreta hitul „All night long”, Lionel Richie a cerut echipei sale un scaun pe care să se aşeze, după cum se poate observa în înregistrările video de la concert, publicate pe reţelele sociale, scrie Agerpres.

Medicii presupun că Lionel Richie, cunoscut pentru hituri precum „Hello” şi „Endless love”, ar fi suferit o „uşoară deshidratare”, a notat TMZ.

Internarea cântăreţului recompensat cu Grammy vine după alte probleme de sănătate care l-au obligat să încheie prematur un concert susţinut la sfârşitul lunii iunie în Minnesota. El le-a spus atunci spectatorilor că se simţea „ameţit” şi a cerut, de asemenea, un scaun pentru a se odihni.

După acel incident, care a avut loc în prima parte a turneului său „Sing a song all night long”, Richie a amânat următoarele două concerte, care urmau să aibă loc la Chicago şi Columbus (Ohio), explicând că medicii i-au recomandat să se odihnească„ şi să-şi „refacă complet sănătatea”.

La 4 iulie, el a publicat un mesaj pe Instagram în care le-a mulţumit fanilor pentru afecţiunea pe care i-au arătat-o, adăugând că se simţea "bine".

Lionel Richie, care este, de asemenea, membru al juriului emisiunii "American Idol", nu a mai postat nimic pe reţelele sale sociale de joi, când i-a adus un omagiu cântăreţei Dolly Parton, decedată recent.

Editor : A.P.

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