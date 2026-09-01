APIA avertizează fermierii afectați de secetă sau alte calamități: Notificările depuse după 15 zile nu sunt luate în calcul

Fermierii ale căror culturi sau exploatații de animale sunt afectate de secetă, îngheț, inundații, tornade ori alte situații de forță majoră trebuie să anunțe în scris APIA în cel mult 15 zile lucrătoare de la producerea fenomenului. Notificările transmise după expirarea termenului legal nu vor fi luate în considerare, a avertizat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Solicitanții trebuie să se adreseze centrului județean sau local APIA la care au depus cererea de plată și să prezinte, după caz, documentele care dovedesc producerea fenomenului și efectele acestuia asupra culturilor ori animalelor.

Obligația este prevăzută de articolul 35 din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022, iar notificarea se face prin formularul „Înștiințarea cu privire la forța majoră”, prevăzut în Anexa nr. 25 la Ordinul Ministerului Agriculturii nr. 106/2024.

Documentul trebuie însoțit de actele justificative corespunzătoare situației semnalate. Acestea diferă în funcție de existența sau absența unui act normativ prin care zona respectivă a fost declarată calamitată.

Ce documente trebuie să depună fermierii

În cazul unor fenomene naturale izolate, precum seceta, înghețul, inundațiile sau tornadele, pentru care zona nu a fost declarată calamitată printr-un act normativ național, fermierul trebuie să depună atât înștiințarea privind forța majoră, cât și procesul-verbal prin care au fost constatate și evaluate pagubele.

Dacă exploatația se află într-o zonă declarată calamitată printr-un act normativ național, solicitantul va transmite înștiințarea împreună cu actul normativ relevant, conform procedurilor aplicabile.

Termenul de 15 zile lucrătoare este esențial pentru recunoașterea cazului de forță majoră sau a circumstanței excepționale. Potrivit prevederilor legale invocate de Agenție, documentele depuse după expirarea acestuia nu sunt analizate.

Recunoașterea situației permite, în condițiile legislației, acordarea sprijinului pentru suprafața sau animalele care erau eligibile la momentul producerii fenomenului. De asemenea, fermierul poate evita sancțiunile administrative pentru neconformitățile provocate direct de calamitate.

APIA le-a recomandat fermierilor să nu amâne notificarea și să transmită toate documentele justificative în termenul legal, astfel încât să poată beneficia de prevederile aplicabile situațiilor de forță majoră și circumstanțelor excepționale.

Editor : A.D.