Live TV

APIA avertizează fermierii afectați de secetă sau alte calamități: Notificările depuse după 15 zile nu sunt luate în calcul

Data publicării:
seceta agricultura oltenia
Solicitanții trebuie să se adreseze centrului județean sau local APIA la care au depus cererea de plată și să prezinte, după caz, documentele care dovedesc producerea fenomenului și efectele acestuia asupra culturilor ori animalelor. Sursa foto: colaj captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce documente trebuie să depună fermierii

Fermierii ale căror culturi sau exploatații de animale sunt afectate de secetă, îngheț, inundații, tornade ori alte situații de forță majoră trebuie să anunțe în scris APIA în cel mult 15 zile lucrătoare de la producerea fenomenului. Notificările transmise după expirarea termenului legal nu vor fi luate în considerare, a avertizat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Solicitanții trebuie să se adreseze centrului județean sau local APIA la care au depus cererea de plată și să prezinte, după caz, documentele care dovedesc producerea fenomenului și efectele acestuia asupra culturilor ori animalelor.

Obligația este prevăzută de articolul 35 din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022, iar notificarea se face prin formularul „Înștiințarea cu privire la forța majoră”, prevăzut în Anexa nr. 25 la Ordinul Ministerului Agriculturii nr. 106/2024.

Documentul trebuie însoțit de actele justificative corespunzătoare situației semnalate. Acestea diferă în funcție de existența sau absența unui act normativ prin care zona respectivă a fost declarată calamitată.

Ce documente trebuie să depună fermierii

În cazul unor fenomene naturale izolate, precum seceta, înghețul, inundațiile sau tornadele, pentru care zona nu a fost declarată calamitată printr-un act normativ național, fermierul trebuie să depună atât înștiințarea privind forța majoră, cât și procesul-verbal prin care au fost constatate și evaluate pagubele.

Dacă exploatația se află într-o zonă declarată calamitată printr-un act normativ național, solicitantul va transmite înștiințarea împreună cu actul normativ relevant, conform procedurilor aplicabile.

Termenul de 15 zile lucrătoare este esențial pentru recunoașterea cazului de forță majoră sau a circumstanței excepționale. Potrivit prevederilor legale invocate de Agenție, documentele depuse după expirarea acestuia nu sunt analizate.

Recunoașterea situației permite, în condițiile legislației, acordarea sprijinului pentru suprafața sau animalele care erau eligibile la momentul producerii fenomenului. De asemenea, fermierul poate evita sancțiunile administrative pentru neconformitățile provocate direct de calamitate.

APIA le-a recomandat fermierilor să nu amâne notificarea și să transmită toate documentele justificative în termenul legal, astfel încât să poată beneficia de prevederile aplicabile situațiilor de forță majoră și circumstanțelor excepționale.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
2
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
3
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
comisia europeana
4
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Donald Trump
5
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
Leo Messi s-a retras, iar Antonela Roccuzzo n-a stat pe gânduri
Digi Sport
Leo Messi s-a retras, iar Antonela Roccuzzo n-a stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Oameni pe stradă.
Femeile, mai afectate de șomaj decât bărbații. Rata în rândul tinerilor a ajuns la 30,8% în luna iulie
Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan spune că PNL nu va vota un guvern PSD, care vrea să risipească economiile românilor: „Le sticlesc ochii”
drona nori
O companie americană spune că are soluția pentru combaterea secetei: însămânțarea norilor cu ajutorul dronelor de înaltă tehnologie
sigla romsilva 2
Romsilva a finalizat 19 proiecte pentru reducerea riscului de inundații. Investițiile au fost finanțate prin PNRR
Alexandru Nazare
Evaluarea S&P, următorul test pentru România. Nazare, despre scăderea deficitului bugetar: „Rezultatele nu sunt un motiv de relaxare”
Recomandările redacţiei
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu...
nicusor dan catedrala mantuirii neamului
Nicușor Dan: „Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi”...
isaccea
Gina Bradea, mărturie din Isaccea: „Au fost printre cele mai...
nicusor dan diplomati 2
Nicușor Dan: „A fost o criză politică care ne-a depășit...
Ultimele știri
Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu peste o treime în august (APIA)
Lionel Richie s-a internat voluntar la terapie intensivă, pentru teste medicale, după concertul din St. Louis
Cseke Attila: Toate țintele și jaloanele PNRR ale Ministerului Dezvoltării au fost îndeplinite. „Nu vom pierde niciun euro”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilinca Vandici este însărcinată la 40 de ani. Iubitul ei e fiul unui primar cu state vechi în Maramureș
Cancan
Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului
Fanatik.ro
FCSB, negocieri ACUM Gigi Becali – Denis Drăguș! Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
„Îl felicit pe Pancu!”. Antrenorul Rapidului a reușit să-l descopere foarte repede pe „noul Borza”!
Adevărul
„Ni se reproșează totul și nu ni se oferă nimic”. Revolta directoarei unui colegiu de top din Capitală
Playtech
Țara din care românii pleacă în număr tot mai mare. În anii 2000 era una dintre destinațiile preferate pentru...
Digi FM
Oana Roman, atacată și amenințată cu moartea. Persoane necunoscute i-ar fi filmat casa: „Am avut o vară...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dennis Man, la Lazio! Cine a rezolvat transferul fotbalistului român în Serie A
Pro FM
Melodia celebră care a distrus trupa The Police. Cum au ajuns să se judece și după 43 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei
Newsweek
Grindeanu, anunț important despre pensii și salarii. „Schimbăm tot ce a făcut Bolojan”. PSD intră la guvernare
Digi FM
Au 14 copii, dar nu s-ar opri aici. Surprinzător, banii nu sunt principala problemă a acestei familii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Heather Locklear, îndrăgostită lulea la 64 de ani. Noul ei iubit este un actor celebru pe care îl cunoaște de...
UTV
Imagini rare cu Andi Moisescu și fiul său cel mare. David are 19 ani și îi calcă pe urme