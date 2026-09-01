Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu peste o treime în august (APIA)

Înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat, în luna august, o scădere de 37% faţă de perioada similară din 2025, marjă în care şi maşinile electrice au raportat un declin de 29%. Cifrele au fost prezentate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor preliminare publicate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI).

La nivelul primelor opt luni ale acestui an, totalul pieţei de autoturisme din România s-a diminuat cu 10%, în comparaţie cu acelaşi interval din 2025, conform analizei de piaţă, scrie Agerpres.

În topul mărcilor înmatriculate, primele trei locuri sunt ocupate, în ordine, de: Dacia - cu 2.142 de unităţi, Toyota (1.229) şi Skoda (845).

De asemenea, în funcţie de modele, prima poziţie în clasamentul înmatriculărilor revine Dacia Logan - cu 809 exemplare, urmată de Dacia Duster (637 de unităţi) şi de Toyota Corolla (490).

Pe segmentul autoturismelor electrificate a fost consemnată o scădere de 31%, de la un an la altul, iar strict în zona autoturismelor pur electrice, un recul 29%, până la 669 de unităţi noi înmatriculate.

APIA este o organizaţie non-profit, o entitate reprezentativă în industria auto din România, înfiinţată în anul 1994, membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile - OICA, din 1996.

Editor : B.P.