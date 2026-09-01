Cseke Attila: Toate țintele și jaloanele PNRR ale Ministerului Dezvoltării au fost îndeplinite. „Nu vom pierde niciun euro”

Toate țintele și jaloanele din PNRR aflate în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării au fost îndeplinite, atât în ceea ce privește reformele, cât și investițiile, potrivit primelor evaluări, a anunțat marți ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila.

Ministerul verifică în această perioadă documentele încărcate de beneficiari în platformă până la termenul-limită de 30 august, pentru a confirma că acestea respectă cerințele prevăzute în ghidurile de finanțare.

„Dacă toate documentațiile sunt în regulă, nu vom pierde niciun euro la Ministerul Dezvoltării”, a subliniat Cseke Attila, potrivit comunicatului de presă al MDLPA.

Ministerul Dezvoltării a gestionat aproape 5.900 de contracte

În cadrul PNRR, Ministerul Dezvoltării a gestionat 5.871 de contracte. Instituția a avut în responsabilitate 19 jaloane și ținte aferente reformelor, precum și alte 30 de jaloane și ținte pentru 12 investiții și subinvestiții.

Ministerul a coordonat investiții pentru eficientizarea energetică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, spitalelor, școlilor și altor clădiri publice. Totodată, au fost construite creșe noi și au fost finanțate trasee cicloturistice și proiecte pentru infrastructură modernă și prietenoasă cu mediul în localități.

Printre reformele realizate se numără Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, Registrul Național al Clădirilor și noul cadru legislativ privind zonele metropolitane și consorțiile administrative. De asemenea, au fost vizate digitalizarea și eficientizarea procedurilor de avizare și autorizare.

Ținta pentru renovarea clădirilor, depășită cu 43%

Unul dintre cele mai importante rezultate este înregistrat în cadrul Componentei 5 - Valul Renovării. Pentru renovarea integrată, aprofundată și moderată a clădirilor rezidențiale, ținta stabilită prin PNRR era de 3.261.404 metri pătrați.

Conform documentelor încărcate de beneficiari până la 30 august, ora 24:00, suprafața totală declarată ca renovată ajunge la 4.655.200 de metri pătrați. În această etapă, rezultatul reprezintă o depășire a țintei cu aproximativ 43%, potrivit Ministerului Dezvoltării.

„Primele date ne arată că Ministerul Dezvoltării și-a îndeplinit toate țintele și jaloanele asumate prin PNRR, iar la investiții nu ne-am limitat la atingerea obiectivelor, ci am reușit să le depășim. Pe investițiile în eficientizarea energetică și consolidarea seismică a clădirilor, unde ținta a fost de 3,26 milioane de metri pătrați, beneficiarii au declarat lucrări finalizate pentru peste 4,65 milioane de metri pătrați consolidați și eficientizați energetic”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul a subliniat că rezultatele sunt rezultatul colaborării dintre autoritățile locale, beneficiari și echipele Ministerului Dezvoltării.

„Este rezultatul unui efort comun al autorităților locale, beneficiarilor și echipelor ministerului. Urmează verificarea documentelor pentru confirmarea conformității și închiderea acestui proces în condițiile cerute de PNRR”, a precizat Cseke Attila.

Direcția Generală de Implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență din cadrul ministerului continuă verificarea documentațiilor transmise de beneficiari.

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, ministerul va solicita clarificări, urmând să centralizeze datele finale privind investițiile și lucrările finalizate.

Editor : Ana Petrescu