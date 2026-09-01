Localnicii din Isaccea sunt speriați după ce Rusia a lovit Orlivka, punctul de trecere care face legătura cu România. Gina Bradea este blogger culinar și locuiește în apropiere de Vama Isaccea. Ea a povestit la Digi24 că a auzit bubuituri puternice în cursul nopții și că a ieșit din casă, la fel ca vecinii ei. „Niciodată nu am văzut atât de multe urme ale trasoarelor pe cer, ne-am gândit că este atacată România”, a spus femeia la Digi24.

„Ne-am trezit pe la 1:00 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică. Apoi, la un minut, două distanță, a doua bubuitură foarte puternică. Au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul”, a povestit ea.

„Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând, vorbind în jur și apoi s-au văzut urmele lăsate de trasoare. Niciodată nu am văzut atât de multe urme ale trasoarelor pe cer, acele puncte roșii. Și adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela”, a adăugat Bradea.

„Eu locuiesc la Revărsarea, aparține de Isaccea, deci la Isaccea locuiesc și văd Ucraina peste geam, sunt 2-3 kilometri maxim până acolo, peste Dunăre”, a explicat ea.

Bradea a spus că aude zgomotul exploziilor de fiecare dată când Rusia atacă această zonă din Ucraina.

„Tot ce se atacă în zona asta, pe partea Tulcei, se aude tare la noi, iar ceea ce este la punctul de trecere aici cu bacul, de la Isaccea la Orlivka, se se aude ca și cum am fi acolo. Se aude foarte tare și acum, faptul că s-au văzut atât de clar acele trasoare, a fost o acțiune foarte puternică și da, ne-am speriat cu toții”, a mai spus ea.

Editor : M.B.