Little Richard, unul dintre fondatorii stilului rock 'n' roll, a murit la 87 de ani

Little Richard, pionier al stilului rock 'n' roll, a murit la 87 de ani, au anunțat fiul acestuia, Danny Penniman, și impresarul lui.

Începând cu „Tutti Frutti” în 1956, Little Richard a lansat o serie de melodii devenite clasice: „Long Tall Sally” şi „Rip It Up” în acelaşi an, „Lucille” în 1957 şi „Good Golly Miss Molly” în 1958. Se considera „arhitectul rock 'n' roll-ului” și a inspirat pe mulți artiști deveniți clasici ai genului, inclusiv celebrii Beatles.

Născut în statul american Georgia, pe numele real Richard Wayne Penniman, Little Richard s-a numărat printre primele celebrităţi incluse în Rock and Roll Hall of Fame, în 1986. Era cunoscut pentru stilul lui exploziv pe scenă, pentru mișcările de dans și costumele extravagante.

Danny Penniman a declarat că nu se cunoaște deocamdată cauza morții tatălui său.