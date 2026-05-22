O petrecere la care participa starul Mick Jagger a fost oprită de poliția italiană din cauza unei reguli neobișnuite

O petrecere la care a participat și starul Mick Jagger a fost oprită de poliția italiană. Motivul? Regulile din zonă interzic muzica în zilele de miercuri, scrie BBC.

Solistul trupei Rolling Stones sărbătorea alături de distribuția filmului „Three Incestuous Sisters”, în care joacă Dakota Johnson, Jessie Buckley, Saoirse Ronan și Josh O'Connor, potrivit presei italiene. Petrecerea marca încheierea filmărilor într-o locație de pe mica insulă Stromboli, în largul coastei siciliene, înainte ca poliția să intervină.

Directorul unui birou de turism din Stromboli, Rosa Oliva, a confirmat incidentul și a criticat acțiunea poliției, pe care a numit-o „intervenție punitivă”.

Muzica era redată printr-un mic difuzor la un volum rezonabil, potrivit presei locale, când a fost întreruptă de carabinieri.

Intervenția poliției a creat confuzie dar și râsete printre invitați, care au acceptat cu reticență cererea ofițerilor.

Rosa Oliva a declarat că intervenția poliției reprezintă „încă un semn că un teritoriu, în loc să fie apreciat și susținut după o iarnă de lipsuri severe și neglijență, este penalizat chiar și în momentele sale de vizibilitate”.

Despre reacția primarul orașului Lipari, Riccardo Gullo, Oliva a spus că „s-ar fi așteptat la o primire călduroasă a oaspeților și la o mulțumire pentru contribuția importantă” la economia locală.

Filmul „Three Incestuous Sisters”, regizat de Alice Rohrwacher, este bazat pe romanul american cu același nume, care urmărește viața a trei surori care tânjesc după fiul unui paznic de far, a cărui sosire le perturbă singurătatea.

Mick Jagger joacă rolul paznicului de far, în timp ce fiul său va fi interpretat de O'Connor, vedeta din „The Crown” și „Challengers”.

