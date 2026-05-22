Live TV

„Coincidență sau strategie?” Șeful CNAIR reacționează după declarațiile lui Horațiu Cosma: „Trei atacuri înaintea deciziei instanței”

Data publicării:
TIMISOARA - CONGRES NATIONAL DRUMURI SI PODURI - 22 SEPT 2022
Cristian Pistol, directorul general CNAIR. sursa foto: INQUAM PHOTOS / Virgil Simonescu
Din articol
Procesul privind Ordinul 475/2026 ajunge la Curtea de Apel Litigiul cu Pizzarotti pentru Autostrada Sebeș-Turda Dispută și pe tema bugetului și a schemei de personal

Directorul general al Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a reacționat după declarațiile făcute în ultimele zile de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, pe care le consideră „atacuri personale” lansate chiar înaintea unei decizii importante a instanței privind transferul unor proiecte majore de infrastructură de la CNAIR la noua companie CNIR.

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, Cristian Pistol a afirmat că în ultimele trei zile a fost ținta a trei atacuri publice succesive, pe teme diferite, toate vizându-l direct: „Trei atacuri publice în trei zile. Trei subiecte diferite. Trei contradicții directe cu fapte publice (...) O singură coincidență de calendar: peste cinci zile, pe 27 mai 2026, Curtea de Apel București se pronunță asupra Ordinului 475”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: Scandal între CNAIR și Ministerul Transporturilor pe marile proiecte de infrastructură. Horațiu Cosma: „Proiectele aparțin României”

Procesul privind Ordinul 475/2026 ajunge la Curtea de Apel

Conflictul dintre CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor vizează în principal Ordinul 475/2026, prin care ministrul Transporturilor intenționează să transfere cinci proiecte majore de infrastructură către noua companie Compania Națională de Investiții Rutiere.

Pistol spune că CNAIR a contestat ordinul în instanță după ce a urmat procedurile legale: „Am urmat procedura legală: plângere prealabilă şi cerere de suspendare la Curtea de Apel Bucureşti. Termenul de judecată este 27 mai 2026”. 

Directorul CNAIR susține că există proiecte despre care se afirmă public că ar fi blocate de companie, deși situația reală ar fi diferită.

El a dat ca exemplu Drumul Expres Arad-Oradea, despre care spune că are alocat „zero lei” în bugetul pe 2026, decizie anunțată anterior de premier, dar și Autostrada Ploiești-Brașov, unde chiar conducerea CNIR ar fi recunoscut dificultăți.

Litigiul cu Pizzarotti pentru Autostrada Sebeș-Turda

Cristian Pistol a făcut precizări și despre litigiul dintre CNAIR și constructorul italian Pizzarotti privind Autostrada Sebeș-Turda.

Potrivit acestuia, compania italiană a solicitat despăgubiri de 527 de milioane de lei, însă în 2021 CNAIR ar fi negociat reducerea sumei la 149,6 milioane de lei.

„A fost cea mai bună poziție obținută pentru bugetul român”, susține Pistol.

El afirmă însă că, în noiembrie 2025, Tribunalul Arbitral a ignorat acordul și a majorat obligația de plată la peste 340 de milioane de lei.

„Ieri, 21 mai 2026, Judecătoria Sectorului 1 a admis cererea de suspendare provizorie. Practic, o instanță românească a recunoscut că argumentele CNAIR sunt solide”, a mai spus acesta.

Dispută și pe tema bugetului și a schemei de personal

Un alt punct tensionat între CNAIR și Ministerul Transporturilor îl reprezintă propunerea de buget pentru 2026 și schema de personal a companiei.

Pistol susține că datele oficiale contrazic afirmațiile făcute public de Horațiu Cosma privind extinderea aparatului central.

Potrivit șefului CNAIR, numărul posturilor aprobate la nivelul aparatului central a scăzut în 2025 de la 1.259 la 1.163, iar în ultimii șase ani numărul total al angajaților companiei a crescut cu doar cinci persoane, în condițiile în care rețeaua de autostrăzi și drumuri expres administrată s-a extins cu peste 564 de kilometri.

El precizează că cele 518 posturi pentru care se solicită aprobare există deja în organigramă și sunt vacante, majoritatea fiind destinate structurilor teritoriale: „Impactul bugetar al ocupării acestor posturi este de 19,35 milioane lei pentru perioada august-decembrie 2026. Această sumă este suportată integral din veniturile proprii ale CNAIR. Zero lei de la bugetul de stat”.

În ultimele zile, conflictul dintre CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor s-a amplificat pe fondul disputelor privind proiectele de infrastructură, bugetul companiei și reorganizarea administrării marilor investiții rutiere.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
mario iorgulescu
1
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
2
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
3
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
umbrela in ploaie
4
Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele vizate de cod galben de...
Steaguri Ucraina UE
5
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de...
A văzut lotul României și a făcut praf selecția lui Gică Hagi: "Să meargă pe burtă!"
Digi Sport
A văzut lotul României și a făcut praf selecția lui Gică Hagi: "Să meargă pe burtă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cnair
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să angajeze sute de oameni, deși a pierdut proiecte
Control rovinietă. Foto: CNAIR/Facebook
Probleme la emiterea rovinietei și a taxelor de pod, timp de șapte ore, în această seară: lucrări la sistemul informatic
radu miruta foto gov ro
Miruță trimite Corpul de Control la CNAIR. Va fi sesizată și Curtea de Conturi după arbitrajul legat de Autostrada Sebeș–Turda
autostrada in lucru
Scandal între CNAIR și Ministerul Transporturilor pe marile proiecte de infrastructură. Horațiu Cosma: „Proiectele aparțin României”
Cursă Tarom
Radu Miruță respinge propunerea de buget prezentată de TAROM. Care spune că e problema și ce măsură a aprobat
Recomandările redacţiei
N15 FRANTA EXCLUSIV VALI-FAKE_VO_00942
„Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie...
adrian tutuianu_govro
Finanțarea partidelor, între propagandă și manipulare online. Șeful...
Sweden NATO Foreign Ministers
Marco Rubio: Campania Rusiei împotriva ţărilor baltice este...
miruta 2
Radu Miruţă, atac la şeful Romarm, pe care îl acuză că a ocupat...
Ultimele știri
Primele concluzii ale anchetei în cazul elevului mort la școală în Bacău. Raed Arafat: „Telefoanele au arătat clar că e un caz urgent”
Pentagonul publică noi documente despre OZN-uri şi mărturii despre posibile întâlniri cu civilizații extraterestre
Ilie Bolojan: „Orice guvern care ignoră problemele structurale ale României nu are nicio şansă să redreseze ţara”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A devenit mamă la 12 ani și a fost umilită de o țară întreagă. Adevărul cumplit spus după 20 de ani: "Sunt...
Cancan
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Fanatik.ro
Cine sunt motocicliștii români care s-au luat la bătaie cu ucrainenii în Centrul Vechi al Capitalei. Legătura...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Mâncarea favorită a lui Mihai Rotaru! Mitică Dragomir, uimit: “Nu știam! E cea mai bună bucătărie din lume la...
Adevărul
„Hai, hai, dați înapoi!” Momentul în care o femeie a coborât din tramvai și a pus ordine în traficul blocat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Alex Dobrescu, aflat în închisoare, declarații surprinzătoare despre relația cu Cristina Cioran: „Nu s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
Pro FM
Cum trăiesc astăzi cei 11 copii ai lui Bob Marley. Unii au devenit staruri mondiale după moartea artistului
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Scene cutremurătoare în Portugalia: doi copii de 4 și 5 ani, abandonați de părinți într-o pădure. Le-au lăsat...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...