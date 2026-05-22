„Coincidență sau strategie?” Șeful CNAIR reacționează după declarațiile lui Horațiu Cosma: „Trei atacuri înaintea deciziei instanței”

Directorul general al Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a reacționat după declarațiile făcute în ultimele zile de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, pe care le consideră „atacuri personale” lansate chiar înaintea unei decizii importante a instanței privind transferul unor proiecte majore de infrastructură de la CNAIR la noua companie CNIR.

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, Cristian Pistol a afirmat că în ultimele trei zile a fost ținta a trei atacuri publice succesive, pe teme diferite, toate vizându-l direct: „Trei atacuri publice în trei zile. Trei subiecte diferite. Trei contradicții directe cu fapte publice (...) O singură coincidență de calendar: peste cinci zile, pe 27 mai 2026, Curtea de Apel București se pronunță asupra Ordinului 475”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: Scandal între CNAIR și Ministerul Transporturilor pe marile proiecte de infrastructură. Horațiu Cosma: „Proiectele aparțin României”

Procesul privind Ordinul 475/2026 ajunge la Curtea de Apel

Conflictul dintre CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor vizează în principal Ordinul 475/2026, prin care ministrul Transporturilor intenționează să transfere cinci proiecte majore de infrastructură către noua companie Compania Națională de Investiții Rutiere.

Pistol spune că CNAIR a contestat ordinul în instanță după ce a urmat procedurile legale: „Am urmat procedura legală: plângere prealabilă şi cerere de suspendare la Curtea de Apel Bucureşti. Termenul de judecată este 27 mai 2026”.

Directorul CNAIR susține că există proiecte despre care se afirmă public că ar fi blocate de companie, deși situația reală ar fi diferită.

El a dat ca exemplu Drumul Expres Arad-Oradea, despre care spune că are alocat „zero lei” în bugetul pe 2026, decizie anunțată anterior de premier, dar și Autostrada Ploiești-Brașov, unde chiar conducerea CNIR ar fi recunoscut dificultăți.

Litigiul cu Pizzarotti pentru Autostrada Sebeș-Turda

Cristian Pistol a făcut precizări și despre litigiul dintre CNAIR și constructorul italian Pizzarotti privind Autostrada Sebeș-Turda.

Potrivit acestuia, compania italiană a solicitat despăgubiri de 527 de milioane de lei, însă în 2021 CNAIR ar fi negociat reducerea sumei la 149,6 milioane de lei.

„A fost cea mai bună poziție obținută pentru bugetul român”, susține Pistol.

El afirmă însă că, în noiembrie 2025, Tribunalul Arbitral a ignorat acordul și a majorat obligația de plată la peste 340 de milioane de lei.

„Ieri, 21 mai 2026, Judecătoria Sectorului 1 a admis cererea de suspendare provizorie. Practic, o instanță românească a recunoscut că argumentele CNAIR sunt solide”, a mai spus acesta.

Dispută și pe tema bugetului și a schemei de personal

Un alt punct tensionat între CNAIR și Ministerul Transporturilor îl reprezintă propunerea de buget pentru 2026 și schema de personal a companiei.

Pistol susține că datele oficiale contrazic afirmațiile făcute public de Horațiu Cosma privind extinderea aparatului central.

Potrivit șefului CNAIR, numărul posturilor aprobate la nivelul aparatului central a scăzut în 2025 de la 1.259 la 1.163, iar în ultimii șase ani numărul total al angajaților companiei a crescut cu doar cinci persoane, în condițiile în care rețeaua de autostrăzi și drumuri expres administrată s-a extins cu peste 564 de kilometri.

El precizează că cele 518 posturi pentru care se solicită aprobare există deja în organigramă și sunt vacante, majoritatea fiind destinate structurilor teritoriale: „Impactul bugetar al ocupării acestor posturi este de 19,35 milioane lei pentru perioada august-decembrie 2026. Această sumă este suportată integral din veniturile proprii ale CNAIR. Zero lei de la bugetul de stat”.

În ultimele zile, conflictul dintre CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor s-a amplificat pe fondul disputelor privind proiectele de infrastructură, bugetul companiei și reorganizarea administrării marilor investiții rutiere.

Editor : A.D.