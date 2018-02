Salma Hayek: Harvey Weinstein a ameninţat că îmi rupe picioarele

Actrița a făcut afirmaţia miercuri, într-un interviu înregistrat cu Oprah Winfrey, la teatrul Apollo din New York. Ea a povestit cum, în 2002, pe platourile de filmare pentru „Frida”, Weinstein i-a spus regizoarei Julie Taymor: „O să-i rup rotulele ăleia”.

Foto: Gulliver/Getty Images

Într-un articol apărut în 2017 în New York Times, Salma Hayek a povestit cum Weisntein a ameninţat-o cu moartea, a forţat-o să joace o scenă nud alături de altă actriţă şi a refuzat iniţial, intenţionat, să lanseze filmul în cinematografe, toate aceste ca răspuns la faptul că ea nu a dat curs avansurilor sale sexuale, scrie Agerpres.

La acel moment, Weinstein a negat acuzaţiile şi, într-o declaraţie, a transmis că nu îşi aminteşte să o fi pus pe Salma Hayek să filmeze o scenă de sex cu o parteneră de platou şi că nu a fost prezent la filmări.

Actriţa a mai explicat în interviu şi motivul pentru care nu s-a alăturat grupului de femei care au făcut primele dezvăluiri despre Weinstein. Ea a făcut mai multe dezvăluiri după două luni de la izbucnirea scandalului. „Am fost contactată de The Times pentru prima parte a acestei poveşti, dar am sfârşit prin a nu o face. Apoi mi-a fost ruşine pentru că am fost laşă. Am susţinut femeile timp de două decenii şi am fost laşă. Când au apărut informaţiile despre Harvey, mi-a fost ruşine că nu am spus nimic, însă am avut senzaţia că durerea mea a fost atât de mică în comparaţie cu celelalte poveşti”.

Harvey Weinstein face, în prezent, terapie la o clinică din Arizona.

Scandalul „Weinstein” a început pe 5 octombrie 2017, după ce The New York Times şi The New Yorker au publicat articole în care mai multe femei îl acuzau pe producător de hărţuire sexuală. Între ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow şi Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele şi angajate ale lui Harvey Weinstein. În plus, alte femei, între care se numără Rose McGowan, îl acuză de viol.

Harvey Weinstein a negat acuzaţiile, spunând că toate relaţiile sexuale pe care le-a întreţinut au fost consimţite.

Producătorul a fost concediat din Weinstein Co., după ce anunţase că se retrage pentru o perioadă nedeterminată de la cârma firmei pe care a înfiinţat-o împreună cu fratele lui, Bob. Harvey Weinstein a demisionat apoi din consiliul de conducere al companiei.

Mai mulţi laburişti, membri ai Parlamentului, i-au cerut prim-ministrului Theresa May să retragă titlul de Comandor al Imperiului Britanic pe care producătorul Harvey Weinstein l-a primit în 2004.

Soţia lui Harvey Weinstein, Georgina Chapman, cofondatoare a brandului de lux Marchesa, a anunţat că se desparte de producător, pentru „acţiunile sale de neiertat”.

Emmanuel Macron a spus că a început procedurile de retragere a Ordinului Naţional al Legiunii de Onoare acordat în 2012 lui Harvey Weinstein.

BAFTA (British Film Academy of Film and Television Arts) i-a retras producătorului statutul de membru. În plus, consiliul Academiei de Film Americane a votat „cu mult peste majoritatea de două treimi care era necesară” pentru ca lui Harvey Weinstein să îi fie retras titlul de membru. El a fost dat afară din rândul membrilor Sindicatului Regizorilor Americani (DGA), Sindicatului Producătorilor Americani (PGA) şi din The Television Academy.

Weinstein este investigat de poliţia din Los Angeles, New York şi Londra pentru mai multe acuzaţii de agresiune sexuală. El a fost dat în judecată de mai multe femei.

Producţiile cinematografice la care a lucrat Harvey Weinstein însumează peste 300 de nominalizări la Oscar şi 81 de premii oferite de Academia de Film Americană. El a primit un premiu Oscar pentru filmul ”Shakespeare in Love”.