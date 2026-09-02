România trage linie în dreptul reformelor cu bani europeni. Chiar dacă țara noastră a reușit să se modernizeze, a și pierdut milioane de euro. Multe proiecte nu au fost finalizate la timp, așa că acum autoritățile sunt nevoite să găsească alte surse de finanțare. Este și cazul a 600 de locuințe pentru tineri, care urmau să fie date în folosință în Gorj, dar și a tronsonului de cale ferată dintre Episcopia Bihor și Cluj-Napoca, rută pe care nu se mai circulă de trei ani.

La Târgu Jiu, o investiție majoră cu fonduri europene a fost construirea a 600 de apartamente pentru tineri. Lucrările în valoare de 50 de milioane de euro au început acum doi ani.

„Cele 600 de locuințe nu sunt gata la timp, iar autoritățile locale sunt acum nevoite să găsească 5 milioane de euro pentru a termina investiția”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„În momentul de față, singurul culpabil pentru ce se întâmplă este societatea care a câștigat licitația. De acum încolo curg penalitățile. Concepem o acțiune pentru a merge în instanță, pentru prejudicii”, spune ferm primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.



„Credeți că-l mai termină?! Nu! Așa rămâne”, spune dezamăgit un localnic.

„Evident că trebuiau terminate, dar asta e... Asta-i țara!”, e de părere altcineva.

În nord-vestul țării, ar fi trebuit să vedem anul acesta o cale ferată modernă pe o rută care nu a mai fost folosită de trei ani, între Cluj-Napoca și Episcopia Bihor.

„Oamenii nu au cu ce face naveta, numai cu autobuzul și ăla nu circulă ca trenul”, se plânge o femeie din Bihor.

„Pentru lucrarea de electrificare a liniei ferate Episcopia Bihor - Cluj-Napoca au fost scoase șinele și traversele vechi, însă în rest lucrarea a bătut pasul pe loc ani la rând”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

Muncitorii de pe podul feroviar peste Crișul Repede au încercat să îngrașe porcul în ajun și au lucrat intens și în ultima zi de PNRR. Dar niciunul dintre cele patru loturi nu e gata, ceea ce înseamnă că România pierde 2 miliarde de euro.

„Suntem foarte afectați. Cei care fac naveta la Oradea, au locuri de muncă acolo, le este îngreunată situația. În plus, o problemă deosebită este accesul turiștilor în zonă”, spune dezamăgit Dorel Cosma, primarul comunei Vadu Crișului.

„Ne propunem ca la început de 2027 să deschidem circulația de la Cluj la Huedin, respectiv de la Oradea până la Aleșd, rămânând pentru 2028 sectorul cel mai dificil, cel din Defileul Crișului”, transmite Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor.

Pentru toate proiectele restante, România trebuie să caute alte surse de finanțare.

reporteri: Anamaria Ianc, Bogdan Băcilă

operatori: Florin Gurgui, Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia