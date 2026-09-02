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Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva pensionarii și angajații de acasă, fără să meargă la ghișeu

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Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Foto Getty Images
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Foto Getty Images
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Din articol
Informațiile și serviciile CNPP, reunite într-un singur loc Ce informații și documente pot fi consultate în contul personal 

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat o nouă platformă online care reunește informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale. Utilizatorii pot trimite cereri și consulta documente din contul personal, fără să se deplaseze la sediul instituției.

Noua platformă face parte dintr-un proiect de digitalizare a sistemului public de pensii, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Conturile create pe vechiul site au fost transferate, iar titularii se pot autentifica folosind aceleași date de acces.

Informațiile și serviciile CNPP, reunite într-un singur loc

Noua platformă a fost concepută astfel încât informațiile să poată fi identificate mai ușor. Meniul principal are mai puține categorii, iar serviciile sunt grupate într-o structură simplificată, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. (CNPP)

Utilizatorii au acces la informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament balnear, accidente de muncă și boli profesionale. Tot aici sunt disponibile formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice.

Cererile pot fi transmise online prin Spațiul Privat Virtual 

Unul dintre cele mai importante puncte de acces este Spațiul Privat Virtual (SPV). Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online toate categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de CNPP, fără să mai fie necesară deplasarea la casa teritorială de pensii.

„Conturile existente pe vechiul portal au fost migrate, astfel încât utilizatorii se pot autentifica în continuare cu aceleași credențiale.” precizează instituția. Prin urmare, titularii acestora nu trebuie să se înregistreze din nou, ci pot folosi credențialele pe care le aveau deja.

Și procesul de creare a unui cont SPV a fost simplificat 

CNPP anunță și simplificarea procedurii de creare a unui cont. Dintre cele trei modalități de înregistrare disponibile, două se desfășoară integral în mediul digital și nu presupun prezența solicitantului la sediul instituției. Una dintre variante este autentificarea prin ROeID, sistemul național de identificare electronică.

Ce informații și documente pot fi consultate în contul personal 

Prin Spațiul Privat Virtual, utilizatorii își pot verifica stagiile de cotizare și contribuțiile virate la Pilonul II. Tot aici pot consulta decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic, denumit e-Talon.

Portalul include, de asemenea, un modul pentru simularea drepturilor de pensie, care permite utilizatorilor să obțină informații orientative privind drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate. (Rezultatele au caracter orientativ, după cum precizează CNPP, și nu reprezintă o decizie de pensionare.)

Portalul poate fi accesat de pe telefon, tabletă sau calculator 

Pentru o experiență cât mai simplă, noul portal pune la dispoziție un motor de căutare performant, care permite identificarea rapidă a informațiilor din întregul portal sau din anumite secțiuni.

Conținutul este prezentat într-un format clar și accesibil și este completat de fotografii, materiale video și o secțiune de ajutor, cu explicații și tutoriale dedicate principalelor funcționalități ale portalului și ale Spațiului Privat Virtual.

Platforma este optimizată pentru utilizarea de pe calculator, tabletă și telefon mobil și respectă cerințele actuale de accesibilitate, pentru ca serviciile să poată fi utilizate cât mai ușor de către toți cetățenii.

Mai mult decât o schimbare de interfață, noul portal reprezintă un pas important în transformarea digitală a Casei Naționale de Pensii Publice și în modernizarea relației dintre instituție și cetățean.

Editor : C.S.

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