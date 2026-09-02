Live TV

Alertă în Marea Marmara: Două nave comerciale s-au ciocnit în largul Istanbulului

Data publicării:
coliziune marea marmara
Sursa foto: x.com/cgtnturk
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Două nave comerciale sub pavilion turcesc s-au ciocnit miercuri dimineață în Marea Marmara, în largul Istanbulului. Autoritățile au declanșat o operațiune de căutare și salvare, după ce au pierdut contactul cu una dintre nave, la bordul căreia se află 10 membri ai echipajului.

Două nave comerciale sub pavilion turcesc s-au ciocnit miercuri în largul Istanbulului, în Marea Marmara, a anunţat biroul guvernatorului oraşului, relatează Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

Aceste două nave comerciale turceşti s-au ciocnit în jurul orei 03:00 (00:00 GMT) la 18 mile marine (aproximativ 33 km) sud de Silivri, un district din vestul Istanbulului.

Nave şi elicoptere ale pazei de coastă au fost trimise la faţa locului pentru căutare şi salvare. Conform biroului guvernatorului, la una dintre nave, petrolierul Alsu, nu s-au înregistrat daune vizibile. Autorităţile nu au reuşit să stabilească legătura cu echipajul de pe cealaltă navă implicată în coliziune.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În prezent este imposibil să se stabilească contactul cu nava comercială Tugberk Imamoglu şi cei 10 membri ai echipajului său”, a precizat biroul guvernatorului într-un comunicat.

Autorităţile nu au specificat ce încărcătură transporta nava Tugberk Imamoglu, care traversa Marea Marmara spre Marea Neagră.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
comisia europeana
2
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Vladimir Putin
3
„Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de...
ANI agentia nationala de integritate
4
ANI a anunțat câte persoane își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare...
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Foto Getty Images
5
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele...
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Digi Sport
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
platformă offshore de extracție a gazelor naturale a Israelului
Noul război energetic din estul Mediteranei. Cine câștigă bătălia pentru vastele zăcăminte de gaze naturale din adâncul mării
nava militara pirati profimedia-0150654887
Militari somalezi și turci au eliberat o navă deturnată şi au ucis 14 piraţi
Distrugătoare navale văzute din avion în timpul unor manevre de luptă.
Ankara îl convoacă pe ambasadorul Ucrainei, după atacuri asupra navelor turcești în Marea Neagră
Karahan Tepe Neolithic archaeological site in Sanliurfa City, Turkiye
„Ceva ce nu s-a mai văzut până acum”. Arheologii au descoperit în Turcia o statuie unică, veche de 11.000 de ani
nava marea neagră
Nava scufundată în Marea Neagră, deținută de o companie din Turcia. Contraamiral: „Poate era puțin o psihoză că noi suntem ținta”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
investitii PNRR nefinalizate
600 de locuințe pentru tineri și o cale ferată strategică, în impas...
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Foto Getty Images
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva...
Angela Merkel
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier...
Ultimele știri
Schimb tensionat de replici între Putin și premierul Armeniei. Ce l-a înfuriat pe președintele rus
Doi copii din Constanța traversează calea ferată printre bariere, cu câteva secunde înainte să treacă un tren
Iranul a atacat baze SUA din Golf după ultimele lovituri americane
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La 42 de ani, fiica lui Brigitte Macron a găsit dragostea în brațele unui student cu 20 de ani mai tânăr
Cancan
Localitățile din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie 2026. Pe ce dată ninge, potrivit...
Fanatik.ro
Lameira vs Anzor, cine e mai bun? Analiza transferurilor Universității Craiova, prin ochii suporterului...
editiadedimineata.ro
OpenAI a amânat dezvoltarea noului său model AI în urma atacului cibernetic asupra Hugging Face
Fanatik.ro
Lucian Pahonţu și profeţia lui Mitică. De unde știa Dragomir ce se va întâmpla cu şeful SPP. Exclusiv
Adevărul
De ce nu muncesc tinerii? Primul job, tot mai greu de obținut. „Companiile cer experiență de la cei care abia...
Playtech
Ai strâns bani „la saltea” și vrei să cumperi o locuință? Când poate ANAF să te întrebe de unde provin
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit "Legenda", portarul cu peste 800 de meciuri la o singură echipă! "Suntem devastați"
Pro FM
Melodia celebră care a distrus trupa The Police. Cum au ajuns să se judece și după 43 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
Cât au îndeplinit statele UE din PNRR și ce urmează după 31 august. România este în zona de mijloc a...
Newsweek
Pensionar cu 3.000 lei pensie după 40 de ani de muncă. „Sunt șocat!” Ce salariu a avut? Cum se face calculul?
Digi FM
Tom Cruise anunţă continuarea „Days of Thunder”, alături de Anne Hathaway: „Tu naști, apoi facem acest film!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Michael Douglas nu lasă vârsta să-i dicteze viața: "Nu-i rău pentru 82 de ani". S-a amestecat printre turiști...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...