Putin: „Vrem să punem capăt războiului”

Rusia nu doreşte îngheţarea conflictului, ci mai degrabă încheierea războiului şi instaurarea unei păci durabile atât în Ucraina, cât şi în Europa, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin.

Comentând propunerea de îngheţare a conflictului ucrainean, formulată în iulie de preşedintele kazah Kassym-Jomart Tokayev, Putin a subliniat: „Desigur, şi noi ne dorim acest lucru.”

„Dar nu pentru a-l îngheţa. Vrem să punem capăt războiului şi să instaurăm o pace durabilă şi absolută atât în Ucraina, cât şi în Europa”, a adăugat liderul rus, potrivit TASS, preluat[ de News.ro.

Rusia este pregătită pentru un proces de negociere cu oricine doreşte acest lucru, a subliniat şeful statului.

În plus, Putin a calificat drept „secret militar” posibilitatea ca unităţile de producţie de armament pentru armata ucraineană din Regatul Unit să devină ţinte pentru armata rusă.

Editor : B.P.