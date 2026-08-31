„Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de mii de soldați pe front (The Economist)

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a optat pentru o escaladare în continuare a războiului din Ucraina și se pregătește să trimită pe front încă câteva sute de mii de ruși, au declarat pentru The Economist surse apropiate de Kremlin. Potrivit uneia dintre acestea, Putin consideră probabil că încheierea războiului fără a obține cel puțin întreg teritoriul Donbasului îi va pune viața în pericol. „Mă vor spânzura”, le-a spus el apropiaților săi, susține sursa.

În același timp, continuarea războiului în formatul actual creează, de asemenea, probleme pentru Putin, întrucât armata sa nu reușește de câțiva ani să obțină o victorie decisivă. „Scenariile bazate pe inerție nu sunt avantajoase pentru Kremlin”, deoarece acestea nu fac decât să consume resurse economice și capital politic, a explicat unul dintre reprezentanții elitei ruse. Din această cauză, Putin intenționează să intensifice acțiunile militare, au remarcat interlocutorii publicației.

În special, potrivit acestora, el intenționează să trimită pe front încă 300–400 de mii de oameni, pentru ceea ce nu este necesar să declare o nouă mobilizare, întrucât decretul privind aceasta este în vigoare din septembrie 2022. Se presupune că recrutarea va fi încredințată autorităților regionale, care vor exercita presiuni pentru a ține sub control nemulțumirile la nivel local. Sursele au adăugat că noul sistem este deja testat în regiunea Penza, unde bărbații sunt reținuți pe străzi și trimiși cu forța la război.

Potrivit publicației, o altă direcție de escaladare ar putea fi intensificarea operațiunilor hibride împotriva aliaților Ucrainei. Serviciile secrete occidentale se tem că Rusia va ataca fabricile europene care produc armament și echipament militar pentru Forțele Armate ale Ucrainei. În același timp, acestea consideră că Putin nu dorește o confruntare militară directă cu NATO.

În același timp, Putin ar putea intensifica represiunile împotriva oponenților politici din Rusia — nu pentru că aceștia ar reprezenta o amenințare la adresa puterii sale, ci pentru că are nevoie să-și demonstreze forța. Potrivit uneia dintre surse, președintele rus a perceput vizita directorului CIA la Moscova ca pe un semn de slăbiciune.

În același timp, în rândul elitei ruse domnesc stări de spirit sumbre, iar problema principală nu constă atât în starea economiei sau în lipsa succeselor de pe front, cât în timpul pe care țara l-a pierdut din cauza războiului, spune unul dintre informatori. Potrivit acestuia, indiferent care ar fi rezultatul final, aproape cinci ani de acțiuni militare par deja un eșec. Un alt reprezentant al elitelor remarcă faptul că, în cercurile de vârf, se intensifică tot mai mult senzația că „împăratul este gol”. Cu toate acestea, nici dificultățile economice, nici problemele politice nu amenință în sine puterea lui Putin: el dispune în continuare de suficiente resurse și instrumente represive pentru a continua războiul.

Editor : A.R.