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Rusia a ajutat în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice care ar putea pune în pericol navele de război americane

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Flying cruise missile
Rachetă de croazieră, în zbor. Foto: Profimedia
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Din articol
Scopul principal al programului C430L Păcălesc sistemele de apărare terestre și maritime Relație militară strategică din ce în ce mai strânsă între Rusia și Iran „Rusia încearcă să extindă războiul din Ucraina și să atragă SUA în diferite teatre de operațiuni”

Rusia a ajutat în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice avansate, în cadrul unuia dintre cele mai importante transferuri cunoscute de tehnologie militară strategică de la Moscova la Teheran, relatează Financial Times. Cotidianul relatează că Rusia ajută în secret Iranul încă din 2023.

Programul secret, desfășurat pe mai mulți ani și cu numele de cod C430L, a mobilizat unii dintre cei mai experimentați specialiști ruși în domeniul rachetelor pentru a ajuta Iranul să dezvolte o nouă clasă de arme capabile să amenințe portavioanele americane și alte nave de război din Orientul Mijlociu.

O anchetă a FT a dezvăluit programul, care a început în 2023 și a continuat pe durata războiului americano-israelian împotriva Iranului, pe baza unor corespondențe rusești scurse în presă, a înregistrărilor de călătorie și a analizei brevetelor militare.

Scopul principal al programului C430L

Scopul principal al programului C430L este de a ajuta Iranul să dezvolte un sistem de propulsie cu motor ramjet, un motor care permite unei rachete de croazieră să mențină zborul la o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului. Experții în rachete și în domeniul militar au afirmat că tehnologia era, aproape cu certitudine, destinată rachetelor de croazieră antinavale și de atac terestru.

„Este vorba despre transferul unei tehnologii militare extrem de sensibile din punct de vedere strategic din partea Rusiei, pe care iranienii doreau să o dobândească de zeci de ani”, a declarat Fabian Hinz, expert în rachete iraniene și analist principal la Conflict Armament Research, o organizație cu sediul în Marea Britanie specializată în urmărirea armelor. „Un program de acest gen ar necesita aprobarea politică la cel mai înalt nivel din Rusia.”

Păcălesc sistemele de apărare terestre și maritime

Rachetele de croazieră supersonice combină viteza cu capacitatea de a zbura la altitudine joasă, reducând timpul de care dispun sistemele sofisticate de apărare aeriană și antirachetă pentru a le detecta și a le neutraliza. Acest aspect este deosebit de relevant pentru Iran în Golful Persic, unde SUA și aliații săi regionali operează sisteme avansate de apărare terestre și maritime.

Iranul a construit și a testat în zbor sistemul de propulsie cu motor ramjet, deși nu există dovezi că ar fi fost deja realizată o rachetă de croazieră supersonică cu ajutorul Rusiei.

„Pentru iranieni, acest lucru le-ar oferi un sistem de arme strategice calitativ nou, care ar putea amenința navele Marinei SUA”, a declarat Jim Lamson, fost analist militar al CIA specializat în Iran, care lucrează acum la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare.

Corespondența divulgată arată că discuțiile privind programul au continuat până în această vară.

Relație militară strategică din ce în ce mai strânsă între Rusia și Iran

Acest lucru face parte din relația militară strategică din ce în ce mai strânsă dintre Rusia și Iran. Teheranul a furnizat Moscovei drone de atac de tip Shahed, care au devenit o componentă importantă a războiului Rusiei în Ucraina, și a ajutat Moscova să-și stabilească producția acestora pe teritoriul Rusiei.

Ucraina și oficialii occidentali au acuzat, de asemenea, Rusia că a oferit Iranului asistență pe câmpul de luptă în timpul războiului său cu SUA și Israelul, inclusiv imagini din satelit, sprijin cu drone și componente de armament.

Programul C430L reprezintă o formă mai profundă de cooperare, Moscova ajutând Teheranul să dobândească know-how-ul necesar pentru a dezvolta un sistem propriu de arme strategice avansate.

„Rusia încearcă să extindă războiul din Ucraina și să atragă SUA în diferite teatre de operațiuni”

Programul secret privind motoarele ramjet „arată că Rusia încearcă să extindă războiul din Ucraina și să atragă SUA în diferite teatre de operațiuni”, a declarat Nicole Grajewski, profesoară la Universitatea Sciences Po din Paris. „Rusia nu acordă prea multă importanță liniilor roșii din regiune.”

Programul de asistență pentru rachetele supersonice a fost organizat de Rosoboronexport, exportatorul de armament de stat al Rusiei, care a coordonat proiectul împreună cu NPO Mashinostroyenia.

SUA au sancționat NPO Mashinostroyenia în 2014, descriind-o ca o importantă companie rusă de rachete responsabilă de sistemele de rachete de croazieră lansate de pe nave, submarine și platforme terestre, precum și de activități de sprijinire a forțelor nucleare strategice ale Rusiei, inclusiv a rachetelor balistice intercontinentale.

Înregistrările de călătorie scurse în presă și analizate de FT arată că oficialii ruși responsabili cu exportul de armament și mai mulți ingineri de rang înalt ai NPO Mashinostroienia au efectuat călătorii repetate în Iran înainte ca contractul pentru C430L să fie semnat oficial cu Ministerul Apărării și Logisticii Forțelor Armate din Iran, în noiembrie 2023.

Până în 2025, NPO Mashinostroienia primise o cantitate importantă de material tehnic iranian referitor la sistemul de propulsie cu motor ramjet. Inginerii ruși au analizat apoi datele provenite dintr-un test de zbor iranian și au trimis Teheranului o serie detaliată de întrebări privind performanțele sistemului.

Aceștia au întrebat despre modificările aduse sistemului de alimentare cu combustibil, stabilitatea combustiei, admisia de aer și duza motorului. Inginerii au dorit, de asemenea, să afle dacă motorul ramjet a continuat să funcționeze după ce telemetria furnizată de Iran — date care arătau performanțele motorului în zbor — s-a întrerupt la mai puțin de un minut de la începerea testului.

Editor : M.C

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