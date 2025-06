Ultimul concert al lui Ozzy Osbourne cu Black Sabbath va fi transmis online: „Am primit o cerere copleşitoare din partea fanilor”

Ultimul concert al cântăreţului de heavy metal Ozzy Osbourne alături de trupa sa Black Sabbath, programat pentru 5 iulie la Birmingham, ale cărui bilete au fost epuizate în 16 minute, va fi transmis online, a anunţat vineri trupa.

Biletele pentru spectacolul virtual au fost puse în vânzare vineri la preţul de 24,99 lire sterline (aproximativ 30 de euro). Difuzarea online a spectacolului va fi decalată cu două ore, potrivit News.ro.

„Am primit o cerere copleşitoare din partea fanilor din întreaga lume care nu au putut obţine un bilet. Aceştia au scris pe reţelele noastre de socializare, rugându-ne să transmitem concertul live. Fiind vorba de un eveniment istoric, nu puteam să-i dezamăgim”, a declarat Sharon Osbourne, soţia cântăreţului, citată în comunicatul de presă al trupei.

Ozzy Osbourne, în vârstă de 75 de ani, a avut nevoie de mai multe intervenţii chirurgicale după o cădere în 2019. E a anunţat din 2023 că nu va mai pleca în turneu.

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness”, este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A fost dat afară din grup din cauza abuzului de alcool şi droguri. A urmat o carieră solo, cu peste zece albume lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume. Ozzy Osbourne s-a căsătorit cu Sharon în 1982. Ei au împreună trei copii. Artistul mai are trei copii din căsnicia cu Thelma Riley. În 2006, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii lui Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. În 2007, Osbourne a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars. Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.

Formată în Birmingham în 1968 şi devenită una dintre cele mai de succes trupe metal din toate timpurile, Black Sabbath a vândut peste 75 de milioane de albume în întreaga lume de-a lungul carierei sale legendare. Stabilind modelul pentru numeroasele drumuri pe care le-a luat heavy metal-ul, influenţa şi importanţa Black Sabbath sunt la fel de vitale astăzi ca şi la începutul anilor 1970.

Editor : Ș.R.