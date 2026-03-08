Live TV

Ziua Bărbatului 2026: De ce este asociată cu 9 martie și când se sărbătorește oficial în România

Când se sărbătorește oficial Ziua Bărbatului 2026.
Când se sărbătorește oficial Ziua Bărbatului 2026.
De ce este asociată data de 9 martie cu Ziua Bărbatului Când se sărbătorește, de fapt, Ziua Bărbatului în România  9 martie: Ziua Deținuților Politici Anticomuniști

Ziua Bărbatului este una dintre cele mai discutate și adesea confuze celebrări din calendar, deoarece în România sunt asociate două date diferite: 9 martie și 19 noiembrie. Diferența dintre cele două repere are la bază atât tradițiile populare românești, cât și recunoașterea oficială la nivel internațional, ceea ce a dus, în timp, la interpretări diferite în percepția publică.

Asocierea datei de 9 martie cu ideea de „Zi a Bărbatului” reflectă mai degrabă o interpretare populară, construită în jurul obiceiurilor locale.

De ce este asociată data de 9 martie cu Ziua Bărbatului

„Data de 9 martie este adesea asociată, în cultura românească, cu așa-numita „Zi a Bărbaților”, deși aceasta nu reprezintă o sărbătoare recunoscută oficial nici în România, nici la nivel internațional. Originea acestei percepții se regăsește în tradiția ortodoxă, care marchează în această zi pomenirea celor 40 de Mucenici din Sevastia, considerați simboluri ale curajului și credinței în fața persecuțiilor.

În folclorul românesc, semnificația religioasă a fost dublată, în timp, de o interpretare populară care pune accent pe ideea de bărbăție și rezistență. Astfel, în unele regiuni ale țării s-a împământenit obiceiul ca bărbații să bea câte un pahar de vin pentru fiecare mucenic - fie 40, fie chiar 44 de pahare - gest considerat simbolic pentru puterea, tăria de caracter și solidaritatea masculină.

Dincolo de dimensiunea festivă, acest ritual popular este văzut și ca o formă de păstrare a tradițiilor și de transmitere a respectului față de curajul și sacrificiul înaintașilor, fiind, totodată, o ocazie de a celebra valorile asociate cu bărbăția în cultura populară românească.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

Când se sărbătorește, de fapt, Ziua Bărbatului în România 

În România, Ziua Bărbatului este marcată oficial pe 19 noiembrie, potrivit Legii nr. 22/2016, adoptată de Parlament. Actul normativ stabilește această dată drept moment de recunoaștere a contribuției bărbaților în familie, în comunitate și în societate. Cu toate acestea, nu este considerată sărbătoare legală și nu este însoțită de o zi liberă.

Cum a luat naștere evenimentul 

Ziua Internațională a Bărbatului își are originile la începutul anilor ’90, când profesorul american Thomas Oaster a propus organizarea unei zile dedicate recunoașterii rolului bărbaților în societate. Primele inițiative în acest sens au avut loc în 1992, însă sărbătoarea în forma cunoscută astăzi a fost relansată în 1999 de istoricul Jerome Teelucksingh din Trinidad și Tobago, care a stabilit data de 19 noiembrie.

Ziua Internațională a Bărbatului este marcată în peste 80 de țări, printre care Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Canada sau India. În fiecare dintre aceste state, evenimentele sunt adaptate contextului cultural și social local, îmbinând activități de reflecție, inițiative educaționale și momente de celebrare. Astfel, ziua oferă un cadru pentru promovarea solidarității, pentru creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor care îi privesc pe bărbați și pentru evidențierea rolului lor în societate, la nivel internațional.

Evenimentul oferă, totodată, un prilej pentru discuții despre relații echilibrate, responsabilități sociale și modele pozitive de masculinitate, dar și pentru evidențierea contribuțiilor pe care bărbații le au în familie și în societate.

9 martie: Ziua Deținuților Politici Anticomuniști

Tot pe 9 martie este marcată în România și Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989, instituită prin Legea nr. 247/2011. Data are rolul de a cinsti memoria celor persecutați de regimul comunist, fiind aleasă în aceeași zi în care, în calendarul creștin-ortodox, sunt pomeniți Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia.

Această zi de comemorare onorează victimele represiunii comuniste și păstrează vie memoria suferințelor îndurate în anii regimului totalitar. Prin această suprapunere de semnificații, 9 martie capătă în România o încărcătură simbolică aparte, reunind tradiția religioasă și memoria istorică într-un moment de reflecție asupra sacrificiului, rezistenței și luptei pentru libertate.

