Bugetul pentru 2026 rămâne principalul motiv de scandal în Coaliție în această perioadă. Astăzi sunt anunțate două ședințe în care va fi pus în discuție. Prima este cea a conducerii PSD, care amenință din nou cu ieșirea de la guvernare. După aceea, liderii partidelor din Coaliție vor încerca din nou să ajungă la un consens pentru ca proiectul bugetului să ajungă în Parlament măcar la jumătatea lunii martie.

Social-democrații sunt nemulțumiți de construcția bugetului: în primul rând de faptul că ministrul Finanțelor le-ar fi acordat doar 1,7 miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate, în timp ce PSD a cerut 3,4 miliarde de lei pentru aceste măsuri care vin în ajutorul persoanelor vulnerabile și în ajutorul pensionarilor, potrivit jurnalistei Digi24 Amalia Dobre.

În plus, social-democrații, în acest context, iau în calcul un guvern fără Ilie Bolojan, după adoptarea bugetului. Chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost cel care a lansat un sondaj pe un canal de pe o rețea socială, în care îi întreba pe urmăritorii săi dacă ar trebui demis premierul Ilie Bolojan, după adoptarea bugetului pentru 2026.

