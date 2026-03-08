Live TV

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Trump nu a fost de acord ca fiul lui Ali Khamenei să preia conducerea

Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei. Foto: Profimedia
Desemnat să preia conducerea Iranului, succedând tatălui său în funcția de lider suprem, ucis în urma atacurilor americano-israeliene, Mojtaba Khamenei este una dintre cele mai influente personalități ale Republicii Islamice, scrie Le Monde. Numele acestui cleric în vârstă de 56 de ani circula de mult timp ca succesor al lui Ali Khamenei, chiar dacă acesta din urmă a negat în 2024 un astfel de scenariu, în timp ce Revoluția islamică a pus capăt secolelor de monarhie ereditară în 1979.

Adunarea Experţilor iranieni a cerut poporului să păstreze unitatea şi să jure credinţă noului lider suprem al ţării, Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei.

„Ayatollahul Mojtaba Hosseini Khamenei (…) este numit și prezentat ca al treilea lider al sistemului sacru al Republicii Islamice Iran, pe baza unui vot decisiv al membrilor respectați ai Adunării Experților”, scrie autoritatea religioasă într-un comunicat difuzat de mass-media iraniană.

Născut pe 8 septembrie 1969 în orașul sfânt Machhad, Mojtaba Khamenei este unul dintre cei șase copii ai fostului lider suprem – ucis pe 28 februarie la vârsta de 86 de ani, după mai bine de trei decenii la conducerea statului – și era singurul care deținea o funcție publică, în lipsa unei funcții oficiale. Datorită discreției sale, adevărata sa influență a dat naștere la speculații intense de-a lungul anilor în rândul populației iraniene, precum și în sferele diplomatice.

Adevăratul șef, acționând în culisele biroului tatălui său

Purtând o barbă căruntă și turbanul negru al „seyyed”, descendenții profetului Mahomed, el a fost prezentat de unii ca fiind adevăratul șef, acționând în culisele biroului tatălui său, în centrul puterii din Iran.

El este considerat apropiat de conservatori, în special datorită legăturilor sale cu Gardienii Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice. Această relație datează de la angajarea sa într-o unitate de luptă la sfârșitul lungului război dintre Irak și Iran (1980-1988).

Trump a spus că nu îl va accepta

Președintele american, Donald Trump, care a afirmat joi că este „implicat” în alegerea noului lider suprem, a declarat că nu va accepta ca fiul său să preia conducerea. Trezoreria americană a indicat în 2019, impunându-i sancțiuni, că Mojtaba Khamenei „îl reprezenta oficial pe liderul suprem, deși nu a fost niciodată ales sau numit într-o funcție guvernamentală, în afara funcțiilor sale în cadrul biroului tatălui său”. Potrivit Trezoreriei, Ali Khamenei „a delegat o parte din responsabilitățile sale” fiului său.

Acesta din urmă, potrivit site-ului organului american, „a lucrat în strânsă colaborare cu comandantul Forței Al-Qods” – ramura operațiunilor externe a Gărzii Revoluționare – precum și cu forțele paramilitare Bassij, pentru „a promova ambițiile regionale destabilizatoare ale tatălui său și obiectivele sale represive interne”. Oponenții au pus în discuție în special rolul lui Mojtaba Khamenei în reprimarea violentă a mișcării de protest care a urmat realegerii președintelui ultraconservator Mahmoud Ahmadinejad în 2009.

S-a îmbogățit considerabil

Potrivit unei anchete realizate de Bloomberg, Mojtaba Khamenei s-a îmbogățit considerabil prin crearea unei vaste rețele de companii fantomă în străinătate. Din punct de vedere religios, a studiat teologia în orașul sfânt Qom, la sud de Teheran, unde a și predat. A atins rangul de „hodjatoleslam”, un titlu acordat clericii de rang intermediar, inferior celui de ayatollah pe care îl aveau tatăl său și Rouhollah Khomeini.

Soția sa, Zahra Haddad-Adel, fiica unui fost președinte al Parlamentului, a fost, de asemenea, ucisă în atacurile americano-israeliene care au provocat moartea lui Ali Khamenei și a soției sale, potrivit autorităților iraniene.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a avertizat miercuri că orice succesor al lui Ali Khamenei va deveni „o țintă”.

