O femeie a fost ucisă de propriul fiu în apartamentul în care locuiau, la Timișoara, chiar de Ziua Internațională a Femeii. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, ar fi fost externat recent dintr-o clinică de psihiatrie, după ce mama sa l-a scos din spital pe proprie răspundere. Localnicii spun că bărbatul ar fi avut în trecut probleme cu consumul de droguri.

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul și-a înjunghiat mortal mama în locuința în care cei doi trăiau împreună. Acesta fusese internat de curând într-o clinică de psihiatrie, însă femeia ar fi decis să îl externeze pe semnătură.

Localnicii spun că bărbatul ar fi avut în trecut probleme cu consumul de droguri și că fusese internat și la Psihiatrie, la Jebel.

„Locuia cu mama si cica avea probleme cu consumul de droguri si a mai fost internat la Psihiatrie la Jebel. Si mama sa cica l-a scos pe semnatura. .... Dar mama, probabil ca a tinut la el si a zis ca are grija de el, doar ca s-a intamplat o tragedie tocmai de 8 Martie”, a povestit un localnic.

După ce și-a ucis mama, bărbatul ar fi ieșit din apartament și ar fi început să vandalizeze mașinile vecinilor parcate pe stradă, lovindu-le cu pietre.

Un martor a povestit că suspectul era plin de sânge atunci când a ieșit din locuință.

„A iesit din apartament, a spart geamul... era plin de sange. (...) Dupa ce a vandalizat si masinile respective a aruncat undeva mai in fata la 50-60 de metri si cutitul”, a declarat acesta.

Vecinii au fost cei care au intervenit și l-au imobilizat pe bărbat până la sosirea echipajelor de poliție.

Suspectul a fost dus mai întâi la spital, deoarece s-a rănit la mâini, iar ulterior a fost transportat la Poliție pentru audieri.

