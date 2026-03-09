Live TV

Video Români aduși în țară cu ajutor european. Guvernul a cerut activarea Mecanismului rescEU. MAE: Încă 2.500 de persoane au cerut sprijin

Data publicării:
649560213_1450821006692473_8123661260637738755_n
Români aduși în țară din Orientul Mijlociu. Sursa: Facebook Oana Țoiu
Din articol
România a solicitat activarea Mecanismului european rescEU Opt zile pentru a ajunge acasă

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a mers luni la Aeroportul Internațional Henri Coandă pentru a discuta cu românii repatriați din Orientul Mijlociu. Un al doilea avion organizat prin mecanismul de protecție civilă al Uniunea Europeană a aterizat recent la Otopeni, aducând acasă zeci de persoane blocate în zonă. În total, peste 1500 de români au revenit în țară în ultimele zile, prin zboruri de repatriere și curse comerciale facilitate de Ministerul Afacerilor Externe.

Mai mulți români blocați în Orientul Mijlociu au ajuns în țară în urma unor zboruri organizate prin mecanismul de protecție civilă al Uniunea Europeană. Al doilea avion a aterizat în urmă cu puțin timp pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde ministrul de Externe, Oana Țoiu, a venit pentru a discuta cu persoanele repatriate.

În această perioadă, peste 1500 de români au fost aduși înapoi în țară din zona de conflict prin zboruri de repatriere asistată și zboruri de evacuare, dar și prin curse comerciale facilitate de Ministerul Afacerilor Externe.

Un avion a ajuns în cursul nopții cu români care au stat mai multe zile blocați în Dubai, iar un alt avion a aterizat la scurt timp după aceea la Otopeni. Este vorba despre o cursă specială organizată pentru repatrierea persoanelor aflate în zone afectate de conflict.

În avionul sosit recent se află câteva zeci de români, însă zborul este unul mixt, realizat prin mecanismul european de evacuare. La bord se află și cetățeni polonezi, o parte dintre aceștia urmând să rămână temporar în România, în timp ce alții își vor continua deplasarea spre țara de origine.

Autoritățile spun că există în continuare români care așteaptă sprijin pentru a se întoarce acasă. În Emiratele Arabe Unite, peste 400 de români sunt considerați cazuri vulnerabile sau prioritare pentru repatriere.

România a solicitat activarea Mecanismului european rescEU

România, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din MAI, a solicitat activarea Mecanismului european rescEU pentru repatrierea cetăţenilor români aflaţi în Orientul Mijlociu, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit MAE, România este prima ţară care solicită activarea mecanismului european rescEU de la crearea acestuia în 2019, pentru repatrieri. Costurile zborurilor rescEU sunt acoperite integral de Uniunea Europeană.

Cele două zboruri, operate de compania aeriană poloneză LOT, desemnată să asigure capacitatea de zbor a Mecanismului de Protecţie Civilă al UE, au avut la bord 273 cetăţeni români afectaţi de criza de securitate din Orientul Mijlociu, precizează MAE.

Este vorba despre cetăţeni români aflaţi în atenţia Consulatului General al României în Dubai şi a Ambasadei României de la Abu Dhabi, aparţinând categoriilor prioritare pentru evacuare (n.r. copii, cazuri medicale şi femei gravide).

Transportul rutier va fi decontat de Comisia Europeană în cuantum de până la 75%.

Opt zile pentru a ajunge acasă

Una dintre româncele repatriate a povestit că a așteptat opt zile pentru a ajunge acasă, după ce primul zbor pe care îl avea programat a fost anulat. „Am dat telefoane la agenții, dar ni se spunea mereu că zborul se anulează. Aveam și un minor cu mine”, a spus aceasta. Femeia a reușit să ia legătura cu un consul român printr-un mesaj pe WhatsApp, iar acesta a anunțat-o că va fi inclusă pe lista pentru evacuare.

Românii au fost duși inițial în Oman, de unde au fost îmbarcați spre România. Potrivit acesteia, la îmbarcare au avut prioritate copiii, părinții și persoanele în vârstă, iar primul avion a transportat în special familii cu minori și oameni vulnerabili.

Alți români spun că, deși situația a fost calmă în perioada în care au stat blocați în Dubai, cea mai mare problemă a fost imposibilitatea de a se întoarce acasă. „A fost liniște, am ieșit și ne-am plimbat, dar nu am putut ajunge în România”, a spus unul dintre ei.

Ministerul de Externe le recomandă românilor să ia în calcul și zborurile comerciale disponibile, în contextul în care se așteaptă deschiderea mai multor culoare aeriene către România în perioada următoare.

Editor : C.A.

