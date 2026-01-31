„Copacii care explodează” au devenit virali pe rețelele sociale. Explicațiile fenomenului neobișnuit

În timpul recentului val de frig din nordul Statelor Unite, mai multe clipuri cu „copaci care explodează” s-au viralizat pe rețelele sociale. Meteorologii au emis avertismente cu privire la acest fenomen, dar mulți oameni s-au întrebat dacă este real. Chiar dacă multe dintre clipurile virale sunt făcute cu AI, fenomenul există și are o explicație: când temperaturile scad brusc, apa prinsă în copaci poate îngheța și se poate extinde, despicând trunchiurile cu un zgomot puternic, asemănător unei împușcături, relatează The Guardian.

Prima linie de apărare a unui copac împotriva înghețului este scoarța, care oferă o izolație eficientă. În condiții de frig, copacii intră și într-o formă de hibernare: celulele se deshidratează, se întăresc și se contractă, crescându-și concentrația de zahăr. Acesta este echivalentul botanic al adăugării de antigel și ajută la prevenirea formării cristalelor de gheață.

Dar când temperaturile scad brusc, este posibil ca copacii să nu se fi aclimatizat complet. Stratul exterior de lemn poate conține încă apă, care îngheață și se dilată, punând presiune asupra structurii copacului. În condiții de frig sever, copacul poate ceda, uneori cu un sunet ca de explozie, producând crăpături verticale adânci, cunoscute sub numele de „crăpături de îngheț”.

Acestea se produc mai ales după zilele friguroase, dar însorite, când temperatura scoarței încălzite de soare scade rapid odată cu lăsarea nopții.

În Enciclopedia sa de grădinărit din 1822, John Loudon a descris cum o iarnă grea a lăsat mulți copaci „despicați și crăpați în mod jalnic”, rupându-i literalmente pe unii în două, „însoțiți de zgomote îngrozitoare, precum exploziile armelor de foc”.

Crăpăturile cauzate de îngheț pot dăuna copacilor, deoarece aceștia pot fi exploatați de insecte și ciuperci, dar copacii care „explodează” nu sunt periculoși pentru trecători.

Martorii spun, însă, că zgomotele puternice produse de acest fenomen pot fi înspăimântătoare.

