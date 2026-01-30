Live TV

Primăvară timpurie în România. Cât va fi de cald în luna februarie: anunțul ANM

Data publicării:
ghiocei in ploaie
Temperaturi oscilante în prime două săptămâni de primăvară. Foto: Profimedia Images

Primăvara începe mai devreme în țara noastră. După un scurt episod de vreme rece, în februarie temperaturile vor fi mai mari decât în mod normal pentru această perioadă din an, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Însă, ultima lună de iarnă aduce mai întâi ger puternic. Ziua vor fi temperaturi de doar minus 15 grade în nordul Moldovei, iar noaptea, minimele vor coborî până la minus 20 de grade. 

Directorul ANM, Elena Mateescu a declarat că, potrivit estimărilor actualizate pentru intervalul 2 februarie – 2 martie, „după un debut de februarie mai rece decât în mod obișnuit, cu nopți și dimineți geroase, vom avea o vreme deosebit de rece în Moldova”.

„În nordul regiunii temperaturile minime pot coborî spre minus 10 grade, iar în zonele extracarpatice, în special în depresiuni, valorile pot ajunge între minus 10 și minus 20 de grade. În zonele centrale se vor înregistra temperaturi foarte scăzute”. Ulterior, „se va observa un trend de creștere a temperaturilor, care va caracteriza o vreme mai caldă, cu precădere în nordul și nord-vestul țării”, a spus Mateescu.

Până la finalul lunii februarie, valorile termice vor fi mai ridicate decât media în majoritatea regiunilor, a adăugat directorul ANM.

În ceea ce privește precipitațiile, Elena Mateescu a subliniat că „este posibil un excedent de precipitații, mai ales în săptămâna 9–16 februarie, în jumătatea sudică a țării. Este important să urmărim cu atenție prognozele, deoarece estimările pentru o lună nu pot surprinde probabilitatea apariției unor fenomene meteorologice specifice”.

