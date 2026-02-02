Live TV

Când se schimbă vremea: Temperaturile vor urca până la 10 grade Celsius. ANM: Este puțin probabil să fie ultimul episod de iarnă

Data actualizării: Data publicării:
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Sudul țării are cel mai mare strat de zăpadă din această iarnă. După ninsorile abundente, meteorologii avertizează că urmează cea mai geroasă noapte din această perioadă. Frigul nu va dura mult însă pentru că din a doua parte a săptămânii vremea se încălzește semnificativ, iar temperaturile vor urca până la 10 grade Celsius, a anunțat pentru Digi24 Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.

În zilele următoare, precipitațiile vor lua o pauză în București, iar în restul țării vor cădea pe arii restrânse și slab cantitativ.

„Grosimea stratului este între 12 și 15 centimetri măsurați la stațiile meteo din București. A nins viscolit pe durata nopții, ceea ce înseamnă că vorbim despre un strat neuniform, dar este o zăpadă foarte, foarte pufoasă pentru că a căzut în condițiile unor temperaturi deosebit de scăzute. Este de altfel stratul cel mai consistent care s-a consemnat în partea de sud a țării în urma ninsorilor de noaptea trecută. Mai este posibil să ningă astăzi, dar foarte, foarte slab, ninsori care să nu contribuie mare lucru la grosimea actuală a stratului. Pentru următoarele zile, din punct de vedere al precipitațiilor, este de așteptat o pauză în zona Bucureștiului, cam până miercuri. Între timp, la nivelul țării, precipitațiile vor fi pe arii destul de restrânse și tot slabe cantitativ.

Rămâne însă de interes evoluția termică, pentru că, astăzi, în continuare foarte frig în jumătatea de est a țării, însemnând Moldova, Dobrogea, Muntenia, partea de est și de sud-est a Transilvaniei, zone unde temperaturile maxime se vor situa în general sub 0°. De menționat faptul că în jumătatea nordică a Moldovei în continuare ger și pe parcursul zilei, adică cel mai probabil temperaturile maxime nu vor depăși -10°. -4° așteptăm la București ca temperatură maximă, acum sunt -7,” a aexplicat pentru Digi24, Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.

Urmează o noapte geroasă, după care vremea începe să se încălzească.

„Iar noaptea care urmează va fi din nou una geroasă. Va fi cea mai rece noapte a acestui interval, gerul urmând să se manifeste pe toată partea de est și de sud a teritoriului. Veștile bune încep pentru partea de vest de mâine, iar pentru restul țării de poimâine. Un proces de încălzire care însă trebuie să ne facă atenți la efectele precipitațiilor care vor deveni lichide”, a precizat meteorologul.

Zăpada se va topi foarte repede și, este foarte probabil, să avem episoade cu polei.

„Așteptăm ca a 2-a jumătate a săptămânii să aducă o încălzire în toate regiunile țării. Este probabil ca vineri, sâmbătă valorile termice să depășească 0° chiar și pe parcursul nopților, ceea ce înseamnă o încălzire pronunțată. Maxime ziua care să treacă de 10° cu plus în multe regiuni ale țării. Însă este de așteptat, ca pe un orizont mai larg, să rămânem în luna februarie, cu o vreme schimbătoare”, spune Florinela Georgescu.

Acesta nu va fi ultimul episod de iarnă, atrage atenția meteorologul.

„Puțin probabil să fie ultimul episod. Mai degrabă, probabilitatea rămâne pentru schimbări în regimul termic și chiar al precipitațiilor o dată la 3-4 zile, pentru că circulația la nivelul continentului european este una foarte activă. Suntem în continuare influențați atât de masele de aer foarte rece dinspre nord și nord-est, dar și de activitatea ciclonică cu aer mai cald dinspre sud și vest,” a adăugat Florinela Georgescu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
1
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
2
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
Aleksandar Vucic
3
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
John Eric Spiby
4
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gb hzgfh
Iarnă venită peste noapte: Peste jumătate din țară, lovită de ger, ninsori și viscol. Străzi înzăpezite, intervin drumarii
Ninsoare abundentă în București.
Meteorologii anunță ger, ninsori și strat de zăpadă de 9 centimetri în București. Prognoza pentru următoarele zile
masina in zapada
Atenționări pentru șoferi, în contextul noilor avertizări de viscol, ninsori și vânt puternic. Anunțul Infotrafic
persoana in ger
Meteorologii anunță un nou episod de ger, dar nu va fi afectată toată țara. Zonele în care temperaturile rămân, totuși, pe plus
barbat care se fereste de viscol
Alerte de vreme severă în România: urmează ninsori, viscol și ger în aproape toată țara. De când încep să crească temperaturile HARTĂ
Recomandările redacţiei
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu, la Tribunal: „Sistemul încearcă să mă doboare”
dmitri-medvedev-profimedia
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu...
trevor noah donald trump
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest...
Vladimir Putin.
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și...
Ultimele știri
Președintele UDMR, Hunor Kelemen, vine azi la Digi24
Maria Corina Machado, despre întoarcerea în Venezuela: „Nu cred că s-ar încumeta să mă omoare”
(P) HUAWEI FreeClip 2, noile căști concepute pentru un stil de viață multitasking
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce trebuie să lase în urmă fiecare zodie până la finalul Anului Șarpelui. Avertismentul astrologilor pentru...
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin...
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal de proporții: Cristiano Ronaldo i-a informat pe arabi că nu mai joacă!
Pro FM
Câştigătorii premiilor Grammy 2026: Kendrick Lamar a fost recompensat cu cinci trofee. Ce premii au obținut...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
Ce pensie vei avea după 40 ani de muncă pe salariul minim și pe salariul mediu? Sumele, sub așteptări
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele sportului asupra creierului, din ce în ce mai clare. "A fost o surpriză", recunoaște un cercetător
Digi Animal World
Caii „miros” frica oamenilor. Un studiu arată că devin mai vigilenți când detectează teama umană
Film Now
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd și Kate Jackson, veteranele din „Îngerii lui Charlie”, reuniune după zeci de ani...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”