Când se schimbă vremea: Temperaturile vor urca până la 10 grade Celsius. ANM: Este puțin probabil să fie ultimul episod de iarnă

Sudul țării are cel mai mare strat de zăpadă din această iarnă. După ninsorile abundente, meteorologii avertizează că urmează cea mai geroasă noapte din această perioadă. Frigul nu va dura mult însă pentru că din a doua parte a săptămânii vremea se încălzește semnificativ, iar temperaturile vor urca până la 10 grade Celsius, a anunțat pentru Digi24 Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.

În zilele următoare, precipitațiile vor lua o pauză în București, iar în restul țării vor cădea pe arii restrânse și slab cantitativ.

„Grosimea stratului este între 12 și 15 centimetri măsurați la stațiile meteo din București. A nins viscolit pe durata nopții, ceea ce înseamnă că vorbim despre un strat neuniform, dar este o zăpadă foarte, foarte pufoasă pentru că a căzut în condițiile unor temperaturi deosebit de scăzute. Este de altfel stratul cel mai consistent care s-a consemnat în partea de sud a țării în urma ninsorilor de noaptea trecută. Mai este posibil să ningă astăzi, dar foarte, foarte slab, ninsori care să nu contribuie mare lucru la grosimea actuală a stratului. Pentru următoarele zile, din punct de vedere al precipitațiilor, este de așteptat o pauză în zona Bucureștiului, cam până miercuri. Între timp, la nivelul țării, precipitațiile vor fi pe arii destul de restrânse și tot slabe cantitativ.

Rămâne însă de interes evoluția termică, pentru că, astăzi, în continuare foarte frig în jumătatea de est a țării, însemnând Moldova, Dobrogea, Muntenia, partea de est și de sud-est a Transilvaniei, zone unde temperaturile maxime se vor situa în general sub 0°. De menționat faptul că în jumătatea nordică a Moldovei în continuare ger și pe parcursul zilei, adică cel mai probabil temperaturile maxime nu vor depăși -10°. -4° așteptăm la București ca temperatură maximă, acum sunt -7,” a aexplicat pentru Digi24, Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.

Urmează o noapte geroasă, după care vremea începe să se încălzească.

„Iar noaptea care urmează va fi din nou una geroasă. Va fi cea mai rece noapte a acestui interval, gerul urmând să se manifeste pe toată partea de est și de sud a teritoriului. Veștile bune încep pentru partea de vest de mâine, iar pentru restul țării de poimâine. Un proces de încălzire care însă trebuie să ne facă atenți la efectele precipitațiilor care vor deveni lichide”, a precizat meteorologul.

Zăpada se va topi foarte repede și, este foarte probabil, să avem episoade cu polei.

„Așteptăm ca a 2-a jumătate a săptămânii să aducă o încălzire în toate regiunile țării. Este probabil ca vineri, sâmbătă valorile termice să depășească 0° chiar și pe parcursul nopților, ceea ce înseamnă o încălzire pronunțată. Maxime ziua care să treacă de 10° cu plus în multe regiuni ale țării. Însă este de așteptat, ca pe un orizont mai larg, să rămânem în luna februarie, cu o vreme schimbătoare”, spune Florinela Georgescu.

Acesta nu va fi ultimul episod de iarnă, atrage atenția meteorologul.

„Puțin probabil să fie ultimul episod. Mai degrabă, probabilitatea rămâne pentru schimbări în regimul termic și chiar al precipitațiilor o dată la 3-4 zile, pentru că circulația la nivelul continentului european este una foarte activă. Suntem în continuare influențați atât de masele de aer foarte rece dinspre nord și nord-est, dar și de activitatea ciclonică cu aer mai cald dinspre sud și vest,” a adăugat Florinela Georgescu.

