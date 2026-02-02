Live TV

Apă potabilă, gratuit, pe aeroporturile Otopeni și Băneasa. Vor fi instalate stații de alimentare

aeroportul henri coanda otopeni

Apa furnizată la robinet în Aeroportul „Henri Coandă” este potabilă și poate fi folosită de către pasageri începând de luni, anunță Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Alimentarea cu apă potabilă a aeroportului se realizează prin foraje proprii de mare adâncime și este distribuită pasagerilor în terminale printr-o rețea de conducte de aproximativ 23 de km., potrivit boardingpass.ro.

Compania Națională Aeroporturi București a început deja demersurile pentru amplasarea unui număr de 14 stații de apă potabilă conectate la rețeaua aeroportului. Acestea vor avea și cișmele, dar și dispozitive de încărcare a sticlelor. 

Și pe Aeroportul „Aurel Vlaicu” (Băneasa) vor fi instalate stații gratuite de alimentare, conectate la rețeaua proprie a aeroportului.

Pe aeroportul „Henri Coandă” staţiile de apă vor fi disponibile atât în zonele publice, cât şi în zonele cu acces restricţionat ale terminalelor, inclusiv la porţile de îmbarcare din zona Plecări sau  la benzile de preluare a bagajelor din zona Sosiri. Astfel, pasagerii aeroportului vor avea la dispoziţie apă potabilă gratuită.

 

