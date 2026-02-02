Live TV

Prețurile aurului și argintului scad brusc, după recordurile înregistrate săptămâna trecută. Explicația specialiștilor

Gold, silver and Palladium bullion in small bars
Imagine cu caracter ilustrativ.

Prețurile aurului și argintului au înregistrat o scădere bruscă, după ce, săptămâna trecută, cotațiile au atins niveluri record. Luni, în tranzacțiile din Asia, prețul spot al aurului a scăzut cu peste 9%, la 4.403 dolari (3.222 de lire) uncia, în timp ce argintul a scăzut cu 15%, la mai puțin de 72 de dolari uncia, informează BBC.

Prețurile au atins noi recorduri în ianuarie, după ce investitorii și-au pus banii în așa-numitele active „refugiu sigur” din cauza incertitudinilor geopolitice.

Piețele au reacționat cu îngrijorare la discuțiile despre independența Rezervei Federale a SUA, iar prețurile metalelor au scăzut vineri, după ce președintele Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh, fost guvernator al băncii centrale, în funcția de nou președinte al instituției.

Numirea lui Warsh a fost bine primită, în general, de piețele financiare, iar dolarul a crescut cu 1% vineri față de o serie de valute.

În timp ce dolarul a crescut, aurul spot a înregistrat cea mai accentuată scădere într-o singură zi din 1983, cu peste 9%, în timp ce argintul a scăzut cu 27%.

„Catalizatorul clar pentru vânzarea masivă de vineri pare a fi vestea... că Kevin Warsh a obținut nominalizarea pentru președinția Fed”, au declarat analiștii de la Deutsche Bank.

Luni au scăzut și acțiunile asiatice, bursa din Coreea de Sud fiind în fruntea pierderilor, indicele de referință Kospi scăzând cu peste 5%. În restul regiunii, indicele Hang Seng din Hong Kong a coborât cu 3%, iar Nikkei 225 din Japonia cu peste 1%.

În Europa, indicele FTSE 100 din Marea Britanie a scăzut cu 0,4% la începutul tranzacțiilor, iar companiile miniere au înregistrat scăderi bruște. Acțiunile Fresnillo și Endeavour Mining au scăzut ambele cu aproximativ 7%.

Pe piețele globale de energie, prețul țițeiului a scăzut cu peste 5%, din cauza mai multor factori, precum acordul marilor producători de petrol de a menține producția neschimbată și a semnelor de detensionare dintre SUA și Iran.

Creșterea valorii dolarului american ar fi putut avea, de asemenea, un impact, deoarece prețul petrolului este denominat în dolari și îl face mai scump pentru cumpărătorii din afara SUA.

Metalele prețioase au avut un an de succes în 2025, aurul înregistrând cea mai mare creștere anuală din 1979.

Mark Matthews, șeful departamentului de cercetare pentru Asia la Bank Julius Baer, a declarat pentru Reuters că una dintre explicațiile probabile pentru scăderile abrupte din ultimele zile „este că prețurile metalelor prețioase s-au prăbușit pur și simplu pentru că în săptămâna precedentă crescuseră spectaculos”.

