„Pragul durerii scade". Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus"

Data publicării:
dmitri-medvedev-profimedia
Dmitri Medvedev Foto: Profimedia
„O poveste de groază" „O încălcare a oricăror norme"

Fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate, afirmă că lumea devine foarte periculoasă și că „un conflict global nu poate fi exclus”. El susține însă că Moscova nu vrea să fie atrasă într-un astfel de conflict.

„Situaţia este foarte periculoasă”, a declarat Dmitri Medvedev pentru Reuters, TASS şi bloggerul rus WarGonzo, specializat în război, într-un interviu acordat la reşedinţa sa din afara Moscovei, potrivit Agerpres.

„Pragul durerii scade”, a adăugat el.

„Nu suntem interesaţi de un conflict global. Nu suntem nebuni. S-a spus de sute de ori. Cine are nevoie de un conflict global?”, a spus Medvedev. „Din păcate, un conflict global nu poate fi exclus”, a atras el atenţia.

„O poveste de groază”

Potrivit lui Medvedev, afirmaţiile occidentale privind o ameninţare rusească sau chineză la adresa Groenlandei sunt „o poveste de groază” falsă, „inventată de liderii occidentali” pentru a-şi justifica propriul comportament.

„Această aşa-zisă ameninţare din partea Rusiei şi a Republicii Populare Chineze este pur şi simplu o poveste de groază”, a declarat Medvedev.

„Aceasta este într-adevăr o provocare serioasă pentru unitatea atlantică”, a spus el. „Poate că totul va merge conform unui scenariu mai calm înainte de o intervenţie militară şi lupte în cadrul blocului NATO”, a adăugat fostul preşedinte rus.

„O încălcare a oricăror norme”

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate a mai afirmat că „răpirea" de către SUA a preşedintelui venezuelean detronat Nicolas Maduro a zdruncinat relaţiile internaţionale şi ar putea fi considerată de Caracas un act de război.

„Ceea ce i s-a întâmplat preşedintelui Nicolas Maduro este evident o încălcare a oricăror norme de drept internaţional”, a precizat Medvedev.

„Acest lucru distruge întregul sistem de relaţii internaţionale”, a spus el, adăugând că, dacă preşedintele american Donald Trump ar fi „răpit” de o putere străină, atunci SUA ar considera cu siguranţă acest lucru un act de război.

