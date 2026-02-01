Meteorologii anunță un nou episod de ger, dar nu va fi afectată toată țara. Zonele în care temperaturile rămân, totuși, pe plus

Meteorologii anunță ger năpraznic și temperaturi de -20 de grade Calsius în mare parte din țară. ANM a extins alertele cod galben până miercuri. În unele zone va ninge, iar vântul va prinde putere. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a spus la Digi24 că vor exista însă diferențe foarte mari de temperatură între estul și vestul țării.



„Rămâne o vreme deosebit de rece până miercuri. Aceasta înseamnă că în partea de est și sud a teritoriului, cu precădere, temperaturile vor fi sub -10 grade, mai ales pe parcursul nopților următoare. Să spunem însă că există diferențe foarte mari de temperatură între partea de est a țării și cea de vest. Să începem întâi cu zonele care vor fi cele mai favorizate, respectiv Banatul, Crișana, Maramureșul, jumătatea vestică a Transilvaniei. Și la această oră au valori termice de până la 5-7 grade cu plus, în timp ce în nordul Moldovei este ger, sunt temperaturi sub -10 grade și valul de ger se va extinde. Va cuprinde la noapte Moldova, Transilvania, Dobrogea și Muntenia, în zone în care spre dimineață se vor înregistra temperaturi între -16 și -9 grade, coborând spre -20 în partea de nord a Moldovei. Și tot pe parcursul acestei seri și la noapte, în regiunile sudice, vântul va avea intensificări”, a spus meteorologul.

„Vor fi și ninsori, este adevărat, în general slabe cantitativ, dar care pot depune un strat de până la 6-10 centimetri în partea de sud extrem al Olteniei și Munteniei. Și în zona Capitalei, la noapte este posibil să ningă, să se depună 2-4 centimetri de strat de zăpadă, în condițiile unui vânt de 40-50km/h, vânt care nu va face decât să sporească senzația de foarte rece. Minus 9 grade așteptăm mâine dimineață în Capitală, iar vremea deosebit de rece va continua să se manifeste pe durata zilei de mâine în regiunile estice, sudice și în partea de est a Transilvaniei”, a spus Georgescu.

„Rămânem cu o vreme cu temperaturi foarte scăzute până miercuri, când, treptat dinspre partea de vest a țării, așteptăm un proces de încălzire a vremii pe care îl vom resimți în toată țara în a doua parte a săptămânii”, a adăugat Georgescu.

