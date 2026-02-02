Live TV

Germania nu renunță la colaborarea strânsă cu SUA în domeniul intelligence

Data publicării:
Kabinettsklausur Herbst 2025 der Bundesregierung in der Borsig-Villa Reiherwerder - Akademie Auswärtiger Dienst - Berlin
Alexander Dobrindt, ministrul de Interne german. Foto: Profimedia

 Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat pentru ziarul Augsburger Allgemeine că Germania va continua cooperarea strânsă cu Statele Unite în domeniul intelligence, relatează dpa, preluată de Agerpres.

"SUA este şi rămâne partenerul nostru", a declarat Dobrindt. El a adăugat că acest principiu nu ar trebui schimbat "indiferent de situaţia politică actuală", în contextul criticilor la adresa SUA şi preşedintelui Donald Trump.

Dobrindt a anunţat, de asemenea, planuri de consolidare a serviciilor de informaţii ale Germaniei. El a spus că doreşte să transforme serviciul de informaţii interne, Oficiul Federal pentru Protecţia Constituţiei (BfV) , într-un "adevărat serviciu de informaţii dotat cu capacităţi operaţionale eficiente".

Potrivit ministrului, cooperarea cu agenţiile de informaţii străine, inclusiv cele din SUA şi Israel, va continua să se extindă.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
John Eric Spiby
2
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
3
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
4
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lord Peter Mandelson sacking
Fostul ambasador britanic în Statele Unite a părăsit Partidul Laburist, în urma dezvăluirii legăturilor sale cu cazul Epstein
Hands Holding Mobile Smart Phone Device With Whatsapp Company App Logo on Screen and a Notebook with Whatsapp Web
Autoritățile americane investighează suspiciuni că angajații Meta au acces nelimitat la mesajele criptate ale utilizatorilor WhatsApp
Congresul SUA. Foto Profimedia
Guvernul SUA, „paralizat” temporar. Cine și cum este afectat de noul „shutdown”
Political Parties Speak To The Media Following Hamburg Election
Germania explorează o umbrelă nucleară comună cu aliații europeni. Merz: „Știm că trebuie să luăm decizii strategice”
Ilie Bolojan și Friedrich Merz
Ilie Bolojan l-a invitat pe cancelarul Friedrich Merz la București: „Vom duce proiectele comune mai departe”
Recomandările redacţiei
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Când se schimbă vremea: Temperaturile vor urca până la 10 grade...
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu, la Tribunal: „Sistemul încearcă să mă doboare”
dmitri-medvedev-profimedia
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu...
trevor noah donald trump
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest...
Ultimele știri
Consilier prezidențial: Accesul copiilor la rețele sociale trebuie reglementat prin vârste, dar cheia e educația și gândirea critică
Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace. A cui a fost inițiativa
Ce cred românii despre impozitele pe proprietate din România, comparate cu restul țărilor UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 2 - 8 februarie 2026. Leii strălucesc și atrag atenția, Capricornii au noroc la bani
Cancan
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea...
Fanatik.ro
Jucătorul de la U Cluj pe care a pus ochii Gigi Becali. „Probabil va face o ofertă”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal de proporții: Cristiano Ronaldo i-a informat pe arabi că nu mai joacă!
Pro FM
Nepoțica de 11 luni a lui Snoop Dogg a murit. Fiica rapperului e devastată: "Am pierdut-o pe iubirea vieții...
Film Now
„Melania” depăşește aşteptările la box office-ul nord-american. „Send Help” al lui Sam Raimi, debut pe locul 1
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
Ce pensie vei avea după 40 ani de muncă pe salariul minim și pe salariul mediu? Sumele, sub așteptări
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele sportului asupra creierului, din ce în ce mai clare. "A fost o surpriză", recunoaște un cercetător
Digi Animal World
Caii „miros” frica oamenilor. Un studiu arată că devin mai vigilenți când detectează teama umană
Film Now
Cine e văduvul lui Catherine O'Hara și cum s-a legat relația care dura de peste 35 de ani: "Ne tachinăm în...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”