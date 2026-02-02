Germania nu renunță la colaborarea strânsă cu SUA în domeniul intelligence

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat pentru ziarul Augsburger Allgemeine că Germania va continua cooperarea strânsă cu Statele Unite în domeniul intelligence, relatează dpa, preluată de Agerpres.



"SUA este şi rămâne partenerul nostru", a declarat Dobrindt. El a adăugat că acest principiu nu ar trebui schimbat "indiferent de situaţia politică actuală", în contextul criticilor la adresa SUA şi preşedintelui Donald Trump.



Dobrindt a anunţat, de asemenea, planuri de consolidare a serviciilor de informaţii ale Germaniei. El a spus că doreşte să transforme serviciul de informaţii interne, Oficiul Federal pentru Protecţia Constituţiei (BfV) , într-un "adevărat serviciu de informaţii dotat cu capacităţi operaţionale eficiente".



Potrivit ministrului, cooperarea cu agenţiile de informaţii străine, inclusiv cele din SUA şi Israel, va continua să se extindă.

